أبناء هؤلاء النجوم يقدمون مواهبهم في دراما رمضان 2020.. هل نجحوا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تميزت الدراما السورية في رمضان الجاري بحضور عدد من أبناء الفنانين السوريين المعروفين الذي كانت لهم مشاركتهم هذا العام، وأشاد العديد من المتابعين بأداء بعضهم بينما اعتبر بعض المتابعين أن الطريق أمامهم سالك لحملهم أسماء وخبرة أهاليهم ليتوارثوا المهنة، متهمين البعض منهم بأنهم استخدموا ما أسموه "بالمحسوبيات، والواسطات"، والأمثلة التي أمامنا اليوم تثبت أن بعض النجوم الشباب لم يدخل الميدان الفني عبر المحسوبيات بل بعد دراسة أكاديمية وموهبة مع الاستفادة من خبرة الأهل.

في هذا التقرير يقدم لكم موقع "فوشيا" عددا من أبناء الفنانين الذي شاركوا هذا العام في الدراما السورية وقدموا شخصياتهم على اختلاف حجمها ومساحتها وتركيبتها.

سدير غسان مسعود

يشارك الممثل الشاب سدير مسعود ابن الفنان القدير غسان مسعود في مسلسل "مقابلة مع السيد آدم" تأليف وإخراج فادي سليم هذا العمل الذي يعتبر من بطولة والده غسان مسعود، لكن حتى الآن وبعد مرور خمس عشرة حلقة لم يجتمعا خلالها في مشهد واحد لكن السدير يؤدي بطولة خط الشر في العمل، واستطاع أن يلفت الأنظار إليه على أدائه وبراعته حيث يقدم شخصية "معتصم" الشاب الذي يكون على علاقة مع الفتاة التي تقتل في المسلسل وتدور حولها أحداث القصة التي يسعى والده لكشف ملابساتها.

ترف التقي ابنة الفنانة صباح الجزائري

ولم يكن العنصر الذكري فقط من ساهم بطرح فكرة الوراثة والمحسوبيات جانبا، بل حضر العنصر الأنثوي بقوة متمثلا بالفنانة الشابة ترف التقي، ابنة الفنانة صباح الجزائري، لتثبت هي الأخرى أن موهبتها هي المفتاح الوحيد التي دخلت به عالم الدراما، فهي تلعب دورا مميزا بشخصية "صباح" في مسلسل "حارس القدس" من إخراج باسل الخطيب وتأليف حسن م يوسف وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي.

وبالرغم من شهادة الكثيرين لــ التقي على موهبة فذة من خلال هذا الدور ودورها العام الفائت في مسلسل "ورد أسود"، ومن ردود الفعل هذه تشجيع والدتها الفنانة صباح الجزائري حيث نشرت عبر حسابها على إنستغرام، صورةً لترف من مشهد تعرّض مجموعة من الجنود الاسرائيليين لها، وعلقت عليه بأنها فخورة بابنتها وبإحساسها العالي، وتمنت لها أن تكون نجمة كبيرة ومهمة.

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كذلك تشارك التقي في مسلسل "بورتريه" الذي لم ينتهِ من مرحلة التصوير بعد وهو من اخراج باسم السلكا وتأليف تليد الخطيب وإنتاج شركة ايمار الشام، وتؤدي التقي دور البطولة من خلال شخصية "ريما"، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي، حول قصة حب تدور بين شابين في ظروف غير اعتيادية تتكلل بحوادث بين عائلتيهما في الماضي.

هافال طلحت حمدي

ويشارك الممثل الشاب هافال حمدي ابن الفنان الراحل طلحت حمدي في مسلسل "حارس القدس" بشخصية "سهيل"، وأظهر الممثل الشاب قدرات إبداعية قوية ولاقى إعجاب الجمهور واستطاع أن يترك المتابعين يشيرون إليه ولما يقدمه متوقعين له أن يسير على خطى والده الراحل بالإتقان والموهبة.

كذلك يشارك الممثل الشاب بمسلسل "بورتريه" الذي لم يعرض بعد بشخصية "حازم" إلى جانب زميلته ترف التقي.

سليمان رزق ابن الفنانة أمانة والي

أيضا من الفنانين الشباب الذين أثبتوا أنفسهم ممثل اشتهر في صغره كثيرا بسبب أدوراه المميزة، وهو اليوم ممثل أكاديمي تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، عاد ليتألق من جديد وهو الشاب سليمان رزق ابن الفنانة أمانة والي والمخرج يوسف رزق، وشارك رزق بعدة لوحات بمسلسل "ببساطة" بجزئه الثاني وهو من اخراج تامر إسحاق وتأليف عدد من الكتاب، ليظهر للجميع موهبته التي أثبتها بالصغر ونضجت أكثر الآن.