خاص.. محمد الشاعر يكشف تفاصيل مشاركة أحمد سعد والمنشد محمود هلال مع محمد ثروت في حفل "مناجاة 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أكد محمد الشاعر، المدير التنفيذي لـ"ذا بيسمنت ريكوردز"، أن نجاح حفل "مناجاة" الذي أقيم ليلة النصف من شعبان، وأحياه الفنان محمد ثروت بمشاركة وائل الفشني ومصطفى عاطف والشيخ إيهاب يونس، شجعهم على تكرار التجربة بالحفل المقرر بثه أون لاين عبر قناة "مستقبل وطن" على موقع يوتيوب، يوم الخميس المقبل بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان.

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال الشاعر: "مناجاة2 يقام في فيلا الفنان محمد ثروت، وتم بحلول العشر الأواخر من شهر رمضان، واقترح علينا مشاركة شركة مزيكا للإنتاج الفني في التنظيم معنا، وتقديرا لتاريخها وافقنا، ومن هنا جاءت فكرة انضمام الفنان أحمد سعد والمنشد محمود هلال".

وتابع: "وتأتي مشاركة أحمد سعد بعد نجاح أغانيه في مسلسل (البرنس)، وإصداره ألبوما دينيا بعنوان (يا رب)، يضم بعض الأدعية المقرر أن يغنيها بالحفل، وكذلك المنشد محمود هلال الذي يشارك بتقديم أدعيته".

وأختتم الشاعر: "الزخم الذي شهده موقع يوتيوب من العدد الكبير للمسلسلات والبرامج، حال دون إقامة باقي الحفلات، وندرس حاليا العودة بحفل أون لاين مع حلول عيد الفطر".

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من جانبه، أكد الفنان محمد ثروت، في بيان صحفي له، أن حفلات الأون لاين تعطي مساحة للتفاعل بين الفنان وجمهوره من خلال التعليقات الحية أثناء الحفل، كما أنها تتيح الفرصة لإبراز مواهب شباب المنشدين وهي تعتبر بمثابة نافذة للإنشاد الديني للمشاركين من الشباب.

وأضاف ثروت أن فقرة المناظرة الصوتية في الحفل تتجلى فيها إمكانيات الأصوات المختلفة، حيث تكون الفرصة لكل فنان ليخرج أفضل وأجمل ما لديه.

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وأعرب الفنان أحمد سعد عن سعادته بالمشاركة في أكبر حفل إنشاد ديني خلال شهر رمضان المعظم، مؤكدا أن المشاركة في ذلك الأجواء الرمضانية شرف كبير لأي فنان مصري، خاصة وأن هذا الشهر الكريم له طقوس خاصة في وجدان الجميع، معبراً عن سعادته وشكره للفنان محمد ثروت على إقامته هذا الحدث الروحاني.