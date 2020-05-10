ساموزين : "مصر أمي الثانية وأغلى كلمة على قلبي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
قال الفنان السوري ساموزين، إنه يعتبر مصر بلده الثاني، وبلد "ابنه".
ونشر ساموزين، علم مصر عبر حسابه على انستجرام، وعلق : "مصر أمي الثانية، وبلدي الثانية وبلد ابني، يا أغلى كلمة في الوجود وعلى قلبي، ربنا يحفظ مصر وناسها من كل شر وسوء ".
يذكر أن، آخر أعمال ساموزين كليب أغنية"مثل الولد" من كلمات جاد خولى وتوزيع أسامة عبد الهادي وألحان ساموزين.
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