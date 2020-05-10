تراند اليوم : "ما بحبش محمد صبحي".. فنان شهير يكشف عن موقفه مخجل له بسبب زوجته



كشف الممثل المصري، الفنان صبري فواز عن موقف محرج تعرض له خارج المنزل بسبب رد فعل زوجته على إحدى المعجبات.

أضاف فواز لبرنامج "شيخ الحارة والجريئة" على قناة "القاهرة والناس"، أنه يتذكر رد إحدى المعجبات على زوجته عندما وجدتها تطيل النظر إليه، فجاءت إلى طاولتهما في المطعم وقالت ‏لزوجته: "إيه يا مدام ده فنان يعني بتاعنا كلنا"، فصمتت زوجته، بينما قال إنه شعر بالخجل: "اتكسفت".‏

من جهة أخرى، قال فواز، إنه لا يحب الفنان محمد صبحي، سواء على المستوى الشخصي أو المهني، كما يرفض أن يجتمع معه في أي عمل فني.

وعندما سئل عن سبب عدم حبه لمحمد صبحي، أجاب أن ذلك يعود إلى تصرفات صدرت منه تجاه بعض الزملاء لم تعجبه، إلى جانب مواقف شهدها بنفسه، دون أن يتطرق لها.

وقال: "لا أحب طريقة عمل محمد صبحي، ولكني أحترمه كمخرج مسرحي كبير وكممثل كويس"، وأضاف: "طريقة شغله متعجبنيش، وشفت حاجات بعيني عملها معجبنيش".

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