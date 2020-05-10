نشرت الفنانة يسرا صورة تجمعها بالفنان خالد أنور، وذلك على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت يسرا على الصورة قائلة: "هشام حبيب قلب أمه"، وذلك بعد تصدرهما المشهد الدرامي خلال الأيام القليلة الماضية في المسلسل الرمضاني "خيانة عهد". المشهد الدرامي خلال الأيام القليلة الماضية في المسلسل الرمضاني "خيانة عهد". يذكر أن "خيانة عهد"، وإخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة كل من يسرا، محمد رياض، تيام قمر، صبري فواز، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، عبير صبري، حلا شيحة، خالد سرحان، سلوى عثمان، جومانا مراد، فرح الزاهد، من تأليف أحمد عادل سلطان، وتدور أحداثه في إطار إجتماعي حول إدمان الشباب للمخدرات وماتسببه من مشاكل اجتماعية وأسرية. رياض، تيام قمر، صبري فواز، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، عبير صبري، حلا شيحة، خالد سرحان، سلوى عثمان، جومانا مراد، فرح الزاهد، من تأليف أحمد عادل سلطان، وتدور أحداثه في إطار إجتماعي حول إدمان الشباب للمخدرات وماتسببه من مشاكل اجتماعية وأسرية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تصدرهما المشهد الدرامي.. يسرا لـ خالد أنور: "هشام حبيبي قلب أمه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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