فيديو .. ماجد المصري يقع في فخ الحسد بـ "خلي بالك من فيفي"

تبدأ الحلقة التاسعة عشرة من برنامج خلي بالك من فيفي بذهاب النجم ماجد المصري إلى فيلا فيفي عبده التي يقام بها المقلب، وقبل دخوله يحاول حارس الفيلا، استفزازه بعدم السماح له بالدخول.
ثم يدخل ماجد إلى الفيلا وتحدث انفجارات تخيفه فتحاول فيفي عبده وضيفتها تهدئة ماجد، ثم تجلسان لتتحدث معه، وبعد ذلك تحدث الانفجارات مجددًا لإخافة ماجدالمصري، وتدخل الخادمة لتخيفها هي الأخرى بلهجة غريبة أقرب لحديث الدجالين.
وخلال الحلقة تظهر سيدة تدعي أنها ممسوسة من الجان، فيفزع ماجد ويحاول تهدئتها، ثم يظهر دخان كثيف وتقوم هذه السيدة بمحاولة إخافة ماجد وهي تردد لهجتها الغريبة.
ثم تفقد فيفي الوعي ويحاول النجم ماجد المصري مساعدتها ولكنه يكتشف
يذكر أن برنامج خلي بالك من فيفي تقديم الفنانة فيفي عبده، وهو برنامج مقالب، حيث يتم استضافة بعض نجوم الفن والرياضة والإعلام، وهو عبارة عن كاميرا خفية غير تقليدي، يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها، ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية.
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