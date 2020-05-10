فيديو..إعلان تامر حسني "الأصل مصري" يتخطى ال 10 مليون مشاهدة على يوتيوب

حقق الإعلان الجديد للفنان تامر حسني "الأصل مصري" أكثر من 10 مليون مشاهدة، وذلك في 4 أيام من طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات:أيمن بهجت قمر، ألحان:إيهاب عبد Advertisements الواحد، توزيع:علي فتح الله، ويقول مطلعها "الأصل مصري وانت اللي عارف معنى ان جذورك مصرية والكل شاهد الكل شايف عم الجدعنة والتضحية"، واعتمدت صورة الإعلان على إبراز سحر النيل وجماله والمناطق المحيطة به. الواحد، توزيع:علي فتح الله، ويقول مطلعها "الأصل مصري وانت اللي عارف معنى ان جذورك مصرية والكل شاهد الكل شايف عم الجدعنة والتضحية"، واعتمدت صورة الإعلان على إبراز سحر النيل وجماله والمناطق المحيطة به. يذكر أن تامر قد شارك مؤخراً في أوبريت "انت أقوى" مع عدد من نجوم الغناء في الوطن العربي وهم""محمد منير، تامر حسني، سميرة سعيد، صابر الرباعي، وائل جسار، كارول سماحة".

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