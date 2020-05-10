"خلي بالك من فيفي" يرفع شعار الجن والنار لمحاربة الضيوف

منذ بداية الحلقة الأولى وحتى الحلقة الثامنة عشرة من برنامج الفنانة فيفي عبدة "خلي بالك من فيفي" وهو يرفع شعار الجن والنار والماء لمحاربة الضيوف.

ويتعرض "خلي بالك من فيفي" أولى تجارب الفنانة فيفي عبده في برامج المقالب، إلى كثير من السخرية والانتقاد، وكعادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا بعض المشاهد منه كإفيهات.

وتعتمد فكرة المقلب على استضافة شخصية عامة من نجوم الفن والإعلام والرياضة، ويقدم إلى فيلا فيفي عبده لتسجيل حلقة من برنامجها الجديد.

ويبدأ المقلب عقب وصول الضيف إلى الفيلا، حيث يستفز حارس الفيلا الضيف بعدم السماح له بالدخول نتيجة إلى جهاز يُضيء باللون الأحمر.

ثم تخرج فيفي لاستقباله، وبعد ذلك تأتي سيدة تتدعي أنها ممسوسة، وتقع على الأرض، ليفجع الضيف، وحتى يكون المقلب محبوكًا تظهر أصوات فرقعة وصعود الدخان من المطبخ، وسط صراخ العاملين وفيفي، حتى تقع فيفي مغشيًا عليها، ومن ثم تفيق وتزغرد لتعلن انتهاء المقلب.

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بدأت الحلقة من برنامج خلي بالك من فيفي بذهاب الفنانة زينة إلى فيلا فيفي عبده التي يقام بها المقلب، وتدخل زينة إلى الفيلا وتحدث انفجارات تخيفها فتحاول فيفي عبده وضيفتها تهدئة زينة وتجلس لتتحدث معها ثم تحدث الانفجارات مجدداً، لإخافة زينة، وتدخل الخادمة لتخيفها هي الأخرى بلهجة غريبة أقرب لحديث الدجالين في الأفلام فتسقط زينة وتصاب في قدمها، وفي النهاية تدعي فيفي أنها فقدت الوعي وتحاول زينة مساعدتها، ولكنها تكتشف في النهاية أنها ضحية مقلب فيفي عبده.

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الحلقة الثانية من برنامج خلي بالك من فيفي بدأت بذهاب الفنانة سمية الخشاب إلى فيلا فيفي عبده، وخلال الحلقة تظهر سيدة تدعي أنها ممسوسة من الجان فتفزع زينة وتحاول الهرب فتفتعل فيفي خلافًا مع سمية ويظهر دخان كثيف وتقوم هذه السيدة بمهاجمة سمية وهي تردد لهجتها الغريبة، فتقوم سمية بقراءة آيات قرآنية من خوفها وتدعي فيفي أنها فقدت الوعي وتحاول سمية مساعدتها ولكنها تكتشف في النهاية أنها ضحية مقلب فيفي عبده.

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وبدأت الحلقة الثالثة من برنامج خلي بالك من فيفي بذهاب الفنان أحمد رزق إلى فيلا فيفي عبده وخلال الحلقة تظهر سيدة تدعي أنها ممسوسة من الجان فيفزع رزق ويحاول تهدئتها، ثم يظهر دخان كثيف وتقوم هذه السيدة بمحاولة تقبيل أحمد رزق وهي تردد لهجتها الغريبة، فيقوم رزق بتهدئتها بثبات انفعالي، ثم تفقد فيفي الوعي ويحاول رزق مساعدتها ولكنه يكتشف في النهاية أنه ضحية مقلب فيفي عبده، وبعد ذلك تقوم فيفي بالزغاريد والرقص على طبلة أحمد رزق.

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الحلقة الرابعة من "خلي بالك من فيفي" بدأت بذهاب الفنان أحمد شيبه إلى فيلا فيفي عبده، وخلال الحلقة تظهر سيدة تدعي أنها ممسوسة من الجان فيفزع شيبه ويحاول ضربها، إضافة إلى الشتائم من شدة غضبه، ثم يظهر دخان كثيف وتقوم هذه السيدة بمحاولة تقبيل أحمد شيبة وهي تردد لهجتها الغريبة، فيقوم شيبه بضربها

وسبها، ثم تفقد فيفي الوعي وقبل أن يحاول شيبه مساعدتها، ولكنه يكتشف في النهاية أنه ضحية مقلب فيفي عبده، وبعد ذلك تقوم فيفي بالزغاريد والرقص.

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بدأت الحلقة الخامسة من برنامج خلي بالك من فيفي بذهاب الفنانة روجينا إلى فيلا فيفي عبده، وتأتي مكالمة لفيفي إلى مكالمة تليفون تجعل فيفي عبده تخرج عن شعورها وتسب، وتحاول روجينا تهدئتها، وعندما تقوم روجينا بمكالمة السيدة في التليفون، تبدأ فيفي في الصراخ والسب مجددًا لكي توتر روجينا.

ثم تدخل السيدة التي نهرتها فيفي عبده إلى بيت فيفي، ثم ينشب شجار بالأيدي والسب بين فيفي والسيدة، ومن ناحيتها تحاول روجينا تهدئتها، وفي ظل الشجار، تخفي الفنانة زينب عبيد مصوغات فيفي، ثم تتهمها فيفي بسرقة الدهب، وبعد ذلك تحاول روجينا أن تهدئ الموقف، وتطلب من زينب بأن تجعلها ترى شنطتها، ومن ثم يستمر صياح فيفي عبده، حتى تسقط مغشيًا عليها، ثم تحاول روجينا أن تفوقها، ولكن تقوم فيفي بالرقص والزغاريد، ومن ناحيتها تكتشف روجينا بأنها في مقلب.

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الحلقة السادسة من برنامج خلي بالك من فيفي تبدأ بذهاب الفنان سعد الصغير إلى فيلا فيفي عبده، وتدخل سيدة إلى دورة المياه، حتى ينفجر صنبور المياه وتغرق الحمام، ثم يحاول سعد إغلاق المحبس، ثم تغلق فيفي الباب حتى لا تُغرق المياه الفيلا، ومن ناحيتها تقوم السيدة بإخافة سعد الصغير، كما ينفجر النور، وفي نهاية المقلب تقوم فيفي عبده بالزغاريد والرقص، حتى يكتشف سعد أنه كان في برنامج مقالب.

اقرأ أيضًا.. فيديو.. أحمد زاهر يخرج عن شعوره بالحلقة السابعة من "خلي بالك من فيفي"

بدأت الحلقة السابعة من برنامج "خلي بالك من فيفي" بذهاب الفنان أحمد زاهر إلى فيلا فيفي عبده، وتدخل سيدة إلى دورة المياه، حتى ينفجر صنبور المياه وتغرق الحمام، ثم يحاول أحمد زاهرإغلاق المحبس.

وبعد ذلك تغلق فيفي الباب حتى لا تُغرق المياه الفيلا، ومن ناحيتها تقوم السيدة بإخافة أحمد زاهر، كما ينفجر النور، ولكنه يخرج عن شعوره ويتعصب عليها، وفي نهاية المقلب يُغشى على فيفي عبده بعد تدمير منزلها، ولكنها تفاجئ الفنان أحمد زاهر بالزغاريد والرقص، حتى يكتشف زاهر أنه كان في برنامج مقالب.

اقرأ أيضًا .. فيديو ..الراقصة دينا تدخل في نوبة بكاء في الحلقة 8 من "خلي بالك من فيفي"

الحلقة الثامنة من برنامج خلي بالك من فيفي بدأت بذهاب الراقصة دينا إلى فيلا فيفي عبده، تدخل دينا إلى الفيلا ثم تأتي سيدة تقدم القهوة ولكنها تسقط على الأرض فتقلق فيفي عبده عليها، وتحدث

بعد الانفجارات في الفيلا وتحاول السيدة العجوز أن ترعب دينا وسط كل تلك الفرقعات.

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وفي نهاية المقلب لا تتمالك دينا أعصابها وتحاول فيفي أن تخرجها من الفيلا، وعندما ينجحوا في الخروج تفاجئها الفنانة فيفي عبده بالزغاريد والرقص، حتى تكتشف دينا أنها كان في برنامج مقالب.

اقرأ أيضًا.. فيديو.. ضحك ورعب إنجي علي وغادة عادل في خلي بالك من فيفي

بدأت الحلقة التاسعة من برنامج خلي بالك من فيفي بذهاب النجمة غادة عادل والإعلامية إنجي علي إلى فيلا فيفي عبده، ثم تحدث بعض الانفجارات في الفيلا وتحاول السيدة العجوز أن ترعب إنجي وغادة وسط كل تلك الفرقعات.

وفي نهاية المقلب لا تتمالك فيفي عبده أعصابها ويحاول الجميع الخروج من الفيلا، وعندما ينجحوا في الخروج تفاجئهما الفنانة فيفي عبده بالزغاريد والرقص.

اقرأ أيضًا.. فيديو.. إدوارد يبكي لشدة خوفه على فوفا بـ خلي بالك من فيفي

الحلقة العاشرة من برنامج خلي بالك من فيفي بدأت بذهاب الفنان إدوارد إلى فيلا فيفي عبده التي يقام بها المقلب، وقبل دخوله يحاول حارس الفيلا، استفزازه بعدم السماح له بالدخول.

اقرأ أيضًا.. فيديو .. حسن الرداد يضرب رجل في الحلقة الـ 11 من خلي بالك من فيفي

بدأت الحلقة الحادية عشر بدخول النجم حسن الرداد إلى فيلا الفنانة القديرة فيفي عبده، ثم تأتي مكالمة تليفون تجعل فيفي عبده تخرج عن شعورها وتسب، ويحاول حسن الرداد تهدئتها، وعندما يقوم إدوارد بمكالمة شخص في التليفون، تبدأ فيفي في الصراخ والسب مجددًا، لكي يخرج الرداد عن شعوره، ويطلب من الشخص بعدم الاتصال مرة أخرى.

اقرأ أيضًا.. بالحلقة الـ 12.. وصلة ضحك لـ داليا البحيري في خلي بالك من فيفي

الحلقة الثانية عشرة من برنامج خلي بالك من فيفي بدأت بذهاب النجمة داليا البحيري إلى فيلا فيفي عبده التي يقام بها المقلب، وقبل دخولها يحاول حارس الفيلا، استفزازها بعدم السماح لها بالدخول.

اقرأ أيضًا.. فيديو.. وصلة طبل شرقي من محمود الليثي في الحلقة 13 بـ"خلي بالك من فيفي"

بدأت الحلقة الثالثة عشرة من برنامج خلي بالك من فيفي بذهاب الفنان محمود الليثي إلى فيلا فيفي عبده التي يقام بها المقلب، وقبل دخوله يحاول حارس الفيلا، استفزازه بعدم السماح له بالدخول.

اقرأ أيضًا.. فيديو.. صدمة أحمد بدير في "خلي بالك من فيفي"

تشهد الحلقة الرابعة عشرة من برنامج خلي بالك من فيفي، حيث يدخل الفنان أحمد بدير إلى الفيلا وتحدث انفجارات تخيفه فتحاول فيفي عبده وضيفتها تهدئة بدير، وتجلس لتتحدث معه ثم تحدث الانفجارات مجددًا لإخافة أحمد بدير، وتدخل الخادمة لتخيفها هي الأخرى بلهجة غريبة أقرب لحديث الدجالين.

اقرأ أيضًا.. فيديو.. ريهام عبدالغفور تدخل في نوبة بكاء من خلي بالك من فيفي

تظهر سيدة تدعي أنها ممسوسة من الجان، خلال الحلقة فتفزع الفنانة ريهام عبد الغفور وتحاول تهدئتها فيفي، ثم يظهر دخان كثيف وتقوم هذه السيدة بمحاولة إخافة ريهام عبد الغفور وهي تردد لهجتها الغريبة، فتقوم ريهام بالبكاء.

اقرأ أيضًا.. فيديو .. أحمد فهمي يغني ويرقص مع فيفي في الحلقة الـ 16 من برنامجها

تدخل سيدة خلال الحلقة إلى دورة المياه، حتى ينفجر صنبور المياه وتغرق الحمام، ثم يحاول الفنان أحمد فهمي إغلاق المحبس، ومن ناحيتها تغلق فيفي الباب حتى لا تغرق المياه الفيلا، وتقوم السيدة بإخافة فهمي، كما ينفجر النور.

اقرأ أيضًا.. فيديو.. أوكا وأورتيجا يحاربان العفاريت بالمخدات في خلي بالك من فيفي

تدخل سيدة خلال الحلقة إلى دورة المياة، ثم ينفجر صنبور المياه وتغرق الحمام، ويحاول الفنانان أوكا وأورتيجا إغلاق المحبس، ومن ناحيتها تغلق فيفي الباب حتى لا تغرق المياه الفيلا، وتقوم السيدة بإخافتهما، كما ينفجر النور.

اقرأ أيضًا.. فيديو .. رد فعل الحضري عندما طلبته المساعدة للزواج في خلي بالك من فيفي

تبدأ الحلقة الثامنة عشر من برنامج خلي بالك من فيفي بذهاب كابتن المنتخب المصري عصام الحضري، إلى فيلا فيفي عبده التي يقام بها المقلب، وقبل دخوله يحاول حارس الفيلا، استفزازه بعدم السماح له بالدخول.