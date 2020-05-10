ميرنا وليد - بيروت - رداً على التعليقات المنتقدة لمسلسل "ونحب تاني ليه"، التي ورد فيها أن سيناريو العمل يمثل قصة حياة بطلة العمل الممثل ياسمين عبد العزيز، أورد الممثل ومؤلف العمل عمرو محمود ياسين على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"لا يتدخل احد فيما اكتب من تفاصيل اي عمل انا بعمله ده معروف عني الحمدلله، لما مراد السويفي سمى اليخت غالية فده تصرف مراد السويفي بإيعاز مني أنا، و مفيش طرف تالت له علاقه بده، الرساله وصلت، أنا ما بتملاش أكتب ايه".
فرد أحد المتابعين على عمرو:"بس حضرتك مش واخد بالك إن قصة المسلسل تقريبا متشابهة لقصة البطلة فى الواقع، دي ممكن نسميها رسالة بين السطور".
ليرد ياسين: " لا واخد بالي إني كاتب معالجة المسلسل ده من أكتر من سنتين وكان بعنوان الست آيات وبالتالي التشابه اللي بتتكلم عنه مايشغلنيش لأني لا أكتب إلا اللي نابع مني وبالمناسبة أنا مش شايف تشابه إلا إذا تقصد إن ست اتطلقت وحبت مرة تانية واعتقد ده متشابه مع ١٧٢٧٢٥٧٣٨.
حالة في حياتنا".
وتابع: " وأنا مش كاتب ملاكي عشان أبعت رسايل بين السطور لحد، ما يصحش تقولي كده .. أنا بعتز جدا بقلمي ومهنتي".
كانت هذه تفاصيل خبر جدال بين عمرو محمود ياسين وأحد متابعيه بسبب "ونحب تاني ليه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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