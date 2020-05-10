جدال بين عمرو محمود ياسين وأحد متابعيه بسبب "ونحب تاني ليه"

ميرنا وليد - بيروت - رداً على التعليقات المنتقدة لمسلسل "​ونحب تاني ليه​"، التي ورد فيها أن سيناريو العمل يمثل قصة حياة بطلة العمل الممثل ​ياسمين عبد العزيز​، أورد الممثل ومؤلف العمل ​عمرو محمود ياسين​ على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"‏‎لا يتدخل احد فيما اكتب من تفاصيل اي عمل انا بعمله ده معروف عني الحمدلله، لما مراد السويفي سمى اليخت غالية فده تصرف ‏مراد السويفي بإيعاز مني أنا، و مفيش طرف تالت له علاقه بده، الرساله وصلت، أنا ما بتملاش أكتب ايه".‏

فرد أحد المتابعين على عمرو:"بس حضرتك مش واخد بالك إن قصة المسلسل تقريبا متشابهة لقصة البطلة فى الواقع، ‏دي ممكن نسميها رسالة بين السطور".‏

ليرد ياسين: " لا واخد بالي إني كاتب معالجة المسلسل ده من أكتر من سنتين وكان بعنوان الست آيات وبالتالي التشابه اللي بتتكلم عنه ‏مايشغلنيش لأني لا أكتب إلا اللي نابع مني وبالمناسبة أنا مش شايف تشابه إلا إذا تقصد إن ست اتطلقت وحبت مرة تانية واعتقد ده ‏متشابه مع ١٧٢٧٢٥٧٣٨‏‎.‎

حالة في حياتنا".‏

وتابع: " وأنا مش كاتب ملاكي عشان أبعت رسايل بين السطور لحد، ما يصحش تقولي كده .. أنا بعتز جدا بقلمي ومهنتي".‏

