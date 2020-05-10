نجيب ساويرس يكشف عن رأيه بمسلسل "البرنس"

ميرنا وليد - بيروت - كشف رجل الاعمال المصري ​نجيب ساويرس​ عن رأيه بمسلسل "​البرنس​" للممثل المصري ​محمد رمضان​ ، فكتب على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي :"الحوار و السيناريو فى مسلسل البرنس غير عادى! معمول فيه مجهود جامد".

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتي dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش.



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