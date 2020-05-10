خاص الفن – رشا شربتجي تعود إلى الدراما السورية ولكن!

ميرنا وليد - بيروت - أكدت المخرجة السورية ​رشا شربتجي​ أن عودتها للدراما السورية باتت محسومة خلال العام المقبل بعد أن غابت عنها عدة سنوات، وتحديداً منذ إنجاز مسلسل "شوق" عام 2017 حيث قدمت خلال هذه الفترة ثلاثة أجزاء من مسلسل "ما فيي" ومسلسلي "طريق" و"بروفا".

وكشفت لموقع "الفن" أنها تفاضل بين عملين، شامي واجتماعي معاصر، لكنها لم تحسم قرارها بعد مع ميلها إلى المسلسل الأول، مشيرة إلى أنها ستعلن عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عند الوصول إلى قرار حاسم في أقرب وقت ممكن.

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