داليدا خليل لرامي عياش:"إلك فقدة كبيرة يا أمير قلوبنا"

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان اللبناني ​رامي عياش​ فيديو من مسلسل "​أمير الليل​" الذي شارك هو والممثلة اللبنانية ​داليدا خليل​ ببطولته.

ويظهر رامي بدوره "الأمير عمر" وهو يقول لداليدا خليل التي أدت دور فرح ضمن سياق سيناريو العمل :"ببعد عن السياسة لما يصير لبنان سيّد حرّ مستقل".

وكتب رامي تعليقاً على الفيديو:"لبنان سيّد حر مستقل حلم كل لبناني من سنة ١٩٤٠ نفس السيناريو".

بدورها أعادة جاليدا نشر الفيديو على صفحتها وكتبت تعليقاً توجهت فيه لرامي:"إلك فقدة كبيرة يا أمير قلوبنا".

يذكر أن أمير الليل كتابة منى طايع، وإخراج إيلي برباري.

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