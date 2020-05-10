ديو جديد يجمع بين باسكال مشعلاني وايساف

ميرنا وليد - بيروت - اطلقت الفنانة اللبنانية ​باسكال مشعلاني​ كليبا تحمل عنوان "فرصه نرجع" وهي بمثابة ديو مع المطرب المصري ايساف.

الاغنية من كلمات رمضان محمد، توزيع محمد الشاعر، والحان احمد البرازيلي، والكليب من اخراج فادي الياس.

الاغنية تحاكي حالة الازمات الصحية والاقتصادية التي نعيشها حاليا في لبنان والعالم العربي.

ويتمنى طرفا الاغنية ان نعود كلنا لربنا للخلاص من آلام هذه المرحلة على ان يعم السلام في كل العالم.

يذكر أن باسكال قدمت العمل محترمةً كل التدابير المطلوبة في ظل فرض الحظر المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وأكدت أن ظروف تصوير الأغنية كانت خاضعة للإجراءات الوقائية من الفيروس.





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