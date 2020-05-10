هذا ما قاله تامر حسني لزوجته بسمة بوسيل في عيدها

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري ​تامر حسني​ على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو لمجموعة صور لزوجته ​بسمة بوسيل​ مع أغنيته "كل سنة وأنت طيب"، احتفالاً بعيد ميلادها.

وكتب تامر تعليقاً على الفيديو: "كل سنة وأنتي أغلى إنسانة في حياتي كل سنة وأنتي حبيبتي كل سنة وأنتي أجمل وأحن ماما ربنا يخليكي ليا ولأولادنا اللهم آمين".

يذكر أن تامر كان قد طرح أغنيته الجديدة "الأصل مصري"، وهي من كلمات الشاعر والسينارسيت أيمن بهجت قمر ومن ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع الموزع الموسيقي علي فتح الله.

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