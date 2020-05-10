خاص الفن- جيني إسبر تتكلم عن تقديمها برنامج "رحلة الملايين" فما الذي كشفته؟

ميرنا وليد - بيروت - أبدت الممثلة السورية ​جيني إسبر​ سعادتها للأصداء الإيجابية التي تحصدها من برنامج المسابقات "​رحلة الملايين​" الذي تقدمه بشكل يومي على قناتي "السورية وسوريا دراما" خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أنها ترتدي يومياً من أزياء مصممة الأزياء السورية العالمية منال عجاج.

وعن تجربة التقديم التلفزيوني قالت إن دائماً تسعى لخوض تجارب جديدة لأنها إنسانة مغامرة ولا تخشى شيئاً، بل على العكس تفكر بالنجاح فقط ولا شيء غيره. كما عبرت عن فرحها لعدد الناس الكبير الذي ربح جوائز نقدية مجزية، متمنية أن يحالف الحظ جميع الناس، معتذرة ممن لم يفز حتى الآن.

من ناحية ثانية، أشارت إلى أن الوقت لم يسمح لها بمشاهدة الكثير من الأعمال الدرامية، على أن تتابع أكبر عدد ممكن بعد رمضان. ويشار إلى أن جيني إسبر تطل خلال رمضان بثلاثة أعمال هي "يوماً ما" و"حرملك2" و"هواجس عابرة" و"ببساطة2".