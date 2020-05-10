كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر شريف إدريس لـ"الخليج 365 الفني": فخور بمشاركتي في "سلطانة المعز".. وسررت بمكالمة أمير كرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

*غادة عبد الرازق فنانة جميلة ومتواضعة كثيرًا..وتعرضت لحروب كثيرة في حياتي

*لا يجوز مقارنة "الاختيار" بـ"رأفت الهجان"..والفن بالنسبة لي متعة للجمهور

يعشق الفن، بالإضافة إلى أنه يمتلك موهبة فنية كبيرة منذ صغره ساهمت بشكل كبير في تشكيل وجدانه الفني، وساعدته على الوقوف أمام عمالقة التمثيل مثل نور الشريف، محمود عبد العزيز، فاروق الفيشاوي، عادل إمام ، وغيرهم من النجوم، ويسعى دائمًا لتقديم الشخصيات الجديدة والغير نمطية فيقنعك دائمًا بأدائه المُميز وشخصيته الجذابة.. إنه الفنان شريف إدريس.

وكشف شريف إدريس في حواره مع "الخليج 365 الفني" عن كواليس مشاركته في مسلسل "سلطانة المعز"، وعن رأيه في دخول أولاده للوسط الفني، وغيرها من التفاصيل الكثيرة،، وإلى نص الحوار..

*ما الذي جذبك للمشاركة في مسلسل "سلطانة المعز"؟

لعدة أسباب منها السيناريو الجيد الذي قام بكتابته المؤلف إياد إبراهيم، كما أن المسلسل يضم كوكبة مميزة من النجوم الذي لم يحالفني الحظ بالعمل معهم من قبل، ولأنني أردت أن أكرر تجربتي مع الفنان حسن حسني فهو فنان متميز يتمتع بدرجة كبيرة من الرُّقِي ورقة القلب وحبه الشديد لمن يعمل معهم.

*كيف كانت كواليس العمل؟

الكواليس ممتعة ولطيفة جدًا، فغادة عبد الرازق فنانة جميلة ومتواضعة كثيرًا، والعمل مع محمد بكير وإياد إبراهيم مُريح كثيرًا، وسررت كثيرًا بالعمل مع كل هؤلاء الفنانين المشاركين فيه.

*ما أبرز ردود الأفعال التي تلقيتها على مشاركتك في المسلسل؟

ردود الأفعال رائعة، فقد تلقيت اتصالات وتعليقات عديدة من قبل زملائي والجمهور يهنئونني فيها على ذلك الدور، ويخبرونني أنني قد وصلت لمرحلة كبيرة من النضج الفني، وتلقيت أيضًا مكالمة من الفنان المتميز أمير كرارة يخبرني فيها عن إعجابه الشديد بالدور الذي قدمته، وهذه المكالمة اسعدتني كثيرًا.

*بمناسبة غناء الفنانة نوال الزغبي تتر المسلسل "اتحاربت".. فهل تعرض شريف للحرب؟

بالتأكيد، فلا يوجد شخصًا لم يتعرض للحرب، ولكن الله دائمًا يقف بجانبي، فلا أحد يستطيع أن يمنع رزقًا قد كتبه الله ليّ.

*ما المسلسلات التي تحرص على متابعتها حاليًا؟

نظرًا لضيق الوقت، وانشغالي في التصوير لم أشاهد غير الاختيار، بـ100 وش، البرنس، الفتوة، النهاية، ومن وجهة نظري أنهم من أفضل مسلسلات هذا العام.

*برأيك.. هل ترى أن المنافسة الرمضانية لحد الآن يمكن حسمها لصالح مسلسل معين؟

لا، فكل مسلسل له حدوته مختلفة ولون خاص به، فالمنافسة شئ شريف وأنتِ تشاهدين عمل قوي بجانبه أعمال أخرى قوية فذلك مفيد جدًا للجمهور وللفنانين، لأنه يساهم في رفع صورة الفن المصري، كما أن الدراما المصرية طوال عمرها في الريادة.

*ما رأيك في مسلسل "الاختيار".. وهل تتوقع أن يحقق نفس النجاح الذي حققه مسلسل "رأفت الهجان"؟

الاختيار عمل وطني هام يتحدث عن أحداث كثيرة عاصرناها وتعايشنا معها، ولكن لا يجوز مقارنة "رأفت الهجان" به لأن ذلك موضوع كبير يتحدث عن فترة معظم البشر لم يعيشوها.

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*البعض يرى أن الموسم الرمضاني يتسبب في ظلم بعض الأعمال.. فهل تؤيد ذلك الرأي؟

لا، فالجمهور يعرف اختيار الأعمال الجيدة ويحرص على متابعتها، لكن من المحتمل أن يتعرض المسلسل للظلم إذا كان معروض على قنوات حصرية.

*الفن في المقام الأول عند شريف إدريس رسالة أم متعه للجمهور؟

الفن مرآة المجتمع حيث أنه يُقدم رسائل وأمور كثيرة من الممكن للإنسان أن يتعظ بها أو لا يتعظ بها، فلا يوجد حدوته ليس ورائها غاية أو هدف، لكنه ليس رسالة موجهة، وبالنسبة لي هو متعة للجمهور، حيث أننا نقدم مسلسلات وأفلام لكي تسلي الجمهور.

*ما سبب ابتعادك عن السينما؟

لأنني أسعى بشكل قليل، وأفضل أن يطلبني المخرج من أعمالي، ولأن الأعمال السينمائية التي تُعرض عليّ تكون غير مناسبة، فأنا أعشق السينما ولكنني أفضل أداء الشخصيات التي تكون جيدة وأن أترك من خلالها بصمة لدى الجمهور، والحمد لله دائمًا الله يقف بجانبي فمنذ صغري وأنا أعمل في أعمال رائعة مازالت محفورة في أذهان الجمهور.

*هل ترى أنك تعرضت للظلم فنيًا؟

إطلاقًا لأن الرزق يكون من عند الله، وأنا لا أحسبها بهذا المنطق، فلو كتب الله ليّ رزق معين وعمل معين فبالتأكيد أنه سيأتي لي، كما أن الله يرزقني بقدر المجهود الذي أبذله، والحمد لله لا أعمل كثيرًا، ولكن عندما أشارك في عمل ما أتلقى ردود أفعال رائعة، وذلك عندي بالدنيا، وهناك أشخاص يعملون كثيرًا لكنهم لم يحققوا نجاحات كبيرة.

*هل هناك شخصية معينة تتمنى تقديمها؟

أتمنى تقديم جميع الأدوار التي لم أقدمها من قبل، ولاسيما الشخصيات الصعبة التي تحتاج لمجهود بدني كبير وتركيز قوي في تحضيرها.

*من الشخص الذي تحرص على استشارته في أدوارك قبل الموافقة عليها؟

زوجتي وذلك لمساعدتي، ولأن الحياة تقوم على المشاركة، كما أنها تتسم بذكاء شديد، وتقوم بإعطائي رأيها على قدر تفهمها واستيعابها.

*هل أولادك يحرصون على مشاهدة أعمالك الفنية؟

بالفعل يهتمون بمشاهدة أعمالي، ولكن إذا كان هناك عملاً أرى أنه سيكون غير مناسبًا لهم لا أجعلهم يُشاهدونه، فسبق وشاهدوا مشهد موتي في مسلسل "نسر الصعيد" فشعروا بقلق وخوف شديد، وخاصةً أنني كنت خارج المنزل حينها، وحدث جدالاً كبيرًا حتى أدركوا أنه كان مشهدًا تمثيليًا فقط.

*وهل ستوافق على عملهم بمجال الفن في مرحلة الطفولة مثلما حدث معك؟

لا؛ فأنا لا أُريد أن يعملوا في التمثيل وهم أطفال، لأن التمثيل مرهق ومتعب كثيرًا، كما أن من يعملون في ذلك المجال وهم أطفال يجدون معاناة كبيرة عند تقدمهم في السن؛ لأن الناس تعتاد على ملامحهم وهم صغار، وعندما يكبروا في السن يظلون يرونهم بالصورة القديمة ويرفضون كبرهم في السن، وأنا شعرت بمعاناة كبيرة من تلك الفكرة، وتمكنت من تجاوزها بأنني ابتعدت عن المشاركة في الأفلام والمسلسلات لمدة ست سنوات عملت خلالهم في مسرحية "بودي جارد" مع الزعيم عادل إمام لكي ينسى الجمهور شكلي في الصغر، كما أنني كنت أبذل مجهودًا كبيرًا في أي دور أقوم به لكي يكون شكلي مُختلفًا عما كنت طفلاً.

*ما الذي تغير في اختياراتك الفنية بعد سنوات من العمل والخبرة في مجال التمثيل؟

أصبحت أكثر تركيزًا في اختياراتي للأعمال، حيث أقوم بالتفكير أكثر من مرة في الشخصيات المعروضة علي، وإذا شعرت بأن الدور الذي تم اختياري له لن يكون إضافة لي فأقوم بالاعتذار عنه، حيث أنني لا استطيع المشاركة في أعمال غير جيدة.