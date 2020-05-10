شاهد .. احتفال تامر حسني بعيد ميلاد زوجته ” بسمة بوسيل “

كتب امير فتحي في الأحد 10 مايو 2020 03:00 مساءً - نشر الفنان المصري ” تامر حسني ” مقطع فيديو عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” احتفالا بعيد ميلاد زوجته الفنانة المغربية ” بسمة بوسيل ” . وتضمن مقطع الفيديو عددا من الصور لبسمة بوسيل مرفقة بأغنية زوجها ” كل سنة وأنت طيب ” . وكتب تامر حسني في تعليقه على الفيديو : ” كل سنة وأنتي أغلى إنسانة في حياتي .. كل سنة وأنتي حبيبتي .. كل سنة وأنتي أجمل وأحن ماما ربنا يخليكي ليا ولأولادنا اللهم آمين ” .

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