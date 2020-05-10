بعد وفاة أحد أقاربها .. حلا الترك توزع الهدايا في الشارع وتتعرض للانتقادات

كتب امير فتحي في الأحد 10 مايو 2020 03:00 مساءً - نشرت الفنانة البحرينية الشابة ” حلا الترك ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” لإحتفالها بفعاليات يوم القرقيعان الموافق يوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك .

وظهرت حلا الترك في مقطع الفيديو وهي بالشارع وتوزع شنط الهدايا على الأطفال المارين في السيارات .

وكتبت في تعليقها على الفيديو : ” سعدت بمشاركتي اليوم مع (بَست السعادة) لتوزيع الهدايا على أطفال البحرين بمناسبة القرقاعون بالتعاون مع وزارة شؤون الشباب والرياضة .. الله يحفظ البحرين حكومة وشعبا .. بحرينية وافتخر ” .

وتعرضت حلا الترك لعدد من الانتقادات من جانب المتابعين بسبب قيامها بتوزيع الهدايا والإحتفال بهذه المناسبة على الرغم من وفاة عم والدها مؤخرا بعد صراع مع مرض السرطان .

كما تم انتقادها أيضا بسبب إهمالها للإجراءات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .