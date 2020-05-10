كتب امير فتحي في الأحد 10 مايو 2020 03:00 مساءً - نشرت الفنانة البحرينية الشابة ” حلا الترك ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” لإحتفالها بفعاليات يوم القرقيعان الموافق يوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك .
وظهرت حلا الترك في مقطع الفيديو وهي بالشارع وتوزع شنط الهدايا على الأطفال المارين في السيارات .
وكتبت في تعليقها على الفيديو : ” سعدت بمشاركتي اليوم مع (بَست السعادة) لتوزيع الهدايا على أطفال البحرين بمناسبة القرقاعون بالتعاون مع وزارة شؤون الشباب والرياضة .. الله يحفظ البحرين حكومة وشعبا .. بحرينية وافتخر ” .
وتعرضت حلا الترك لعدد من الانتقادات من جانب المتابعين بسبب قيامها بتوزيع الهدايا والإحتفال بهذه المناسبة على الرغم من وفاة عم والدها مؤخرا بعد صراع مع مرض السرطان .
كما تم انتقادها أيضا بسبب إهمالها للإجراءات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاة أحد أقاربها .. حلا الترك توزع الهدايا في الشارع وتتعرض للانتقادات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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