الصين تتعرض لوباء جديد يصيب كبد الإنسان

كتب امير فتحي في الأحد 10 مايو 2020 03:00 مساءً - كشفت جامعة ” هونغ كونغ ” في تقرير لها يوم أمس السبت عن تعرض الصين لهجمة وباء جديد بسبب الفئران .

وجاء في التقرير أن هذا الوباء الجديد يصيب كبد الإنسان ويقضي عليه خلال أيام .

وأضافت أن هذا المرض كان موجودا قبل ذلك في الأساس ولكنه بدأ يصبح في غاية الشراسة والسرعة .

وأطلقت جامعة هونغ كونغ تحذيراتها من وجود تحور في مرض الإلتهاب الكبدي بعد وفاة مواطن في الستينات من العمر الأسبوع الماضي بالمرض .

وأظهرت أبحاث الأطباء بأن الفئران هي من تقف وراء وجود هذا المرض وتأثيره المميت على الانسان .