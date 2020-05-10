كتب امير فتحي في الأحد 10 مايو 2020 03:00 مساءً - كشفت جامعة ” هونغ كونغ ” في تقرير لها يوم أمس السبت عن تعرض الصين لهجمة وباء جديد بسبب الفئران .
وجاء في التقرير أن هذا الوباء الجديد يصيب كبد الإنسان ويقضي عليه خلال أيام .
وأضافت أن هذا المرض كان موجودا قبل ذلك في الأساس ولكنه بدأ يصبح في غاية الشراسة والسرعة .
وأطلقت جامعة هونغ كونغ تحذيراتها من وجود تحور في مرض الإلتهاب الكبدي بعد وفاة مواطن في الستينات من العمر الأسبوع الماضي بالمرض .
وأظهرت أبحاث الأطباء بأن الفئران هي من تقف وراء وجود هذا المرض وتأثيره المميت على الانسان .
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تتعرض لوباء جديد يصيب كبد الإنسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.