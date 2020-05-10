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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حملة كراهية واسعة اشتعلت ضد الفنانة المصرية حلا شيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الدور الشرير الذي تلعبه في مسلسل «خيانة عهد»، خاصة مع عرض الحلقة التي قتلت فيها نجل شقيقتها «هشام»، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان المصري خالد أنور.
حلا نشرت صوراً من الأحداث، وهي اللقطات التي تبادها النشطاء بشكل كبير، والتي ظهرت فيها «فرح»، وهي الشخصية التي تجسدها حلا، تشارك في جنازة نجل شقيقتها، على الرغم من أنها هي منّ قتلته، وكتبت: «لما الظروف الصعبة و الطاقة السلبية و مواقف الحياة القاسية و الظلم بيعيشوا جوا اي إنسان لحد ما يتمكنوا منه و يبقي هو مسجون جواهم و اضعف من انه يغير نفسه و يبقي اقوي بيوصل انه يبقي زي فرح في كتير مننا فرح فرح اسيرة جوه غضبها من حياتها و ظروفها فرح ضحية نفسها .. اللي عمتها تشوف غير الشر اللي اتحكم فيها.. البقاء لله يت هشام».
في نفس الوقت، اعتبر البعض حملة الكراهية الموجهة لحلا والشخصية التي تجسدها ضمن احداث العمل بمثابة شهادة نجاح قوية لها في مسيرتها الفنية ، ودليل على تألقها في تقمص الشخصية على الشاشة.
يُذكر أن «خيانة عهد» تشارك حلا في بطولته أمام يسرا، جومانا مراد، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، عبير صبري، وغيرهم، والعمل من تأليف أحمد عادل، وأمين جمال، إخراج سامح عبدالعزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لحلا شيحة على حملة الكراهية ضدها على مواقع التواصل.. صور وفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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