ريهام عبدالغفور تبكي بسبب «رامز مجنون رسمي»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انضمت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور لضحايا الفنان رامز جلال، في برنامج “رامز مجنون رسمي”، والذي يتم تصويره في دبي، ويذاع عبر فضائية mbc مصر.

ريهام عبدالغفور، لم تسلم من سخرية رامز جلال، بسبب ملابسها وشعرها وكذلك أدوات التجميل التي اعتمدتها خلال الحلقة.

وقال رامز جلال، في بداية الحلقة: “”تحس إن ريهام حاطة في وشها عسل أسود تحسها ست مادية.. بتشتغل علشان الفلوس”.

وسجلت ريهام عبدالغفور، أغرب طلب منذ بداية البرنامج حيث تساءلت عن وجود “واي فاي”، في كواليس البرنامج، وهم ما جعل رامز يسخر منها.

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ووصفت ريهام، رامز، خلال فقرة الصور بأنه “مصيبة سوداء”، وذلك قبل أن تفاجئ بظهوره أمامها من خلف البوستر، وقرر رامز الانتقام من ريهام عبدالغفور بعد أن أكد أن مقلبه الأول فيها لم يكن كافيًا، وطالبته ريهام بفك يديها.

ودخلت ريهام في نوبة بكاء بسبب مقلب رامز، وحاولت استعطافه حتى ينزلها من على الكرسي مؤكدة أنها تخاف من المرتفعات وأنها ستتقيأ بسبب ذلك، في الوقت الذي لم يستجب رامز لها، وحاول وضعها في صندوق الاستشفاء المليء بالمياه ولكنها كشفت أنها تعاني من فوبيا وتختنق وطلبت منه رفعها.

ووصف رامز جلال، ريهام في نهاية الحلقة وبعد سقوطها في بركة المياه بأنها حتى وهي في عصبيتها “كيوت”، وكان رامز، قد أكد خلال الحلقة أنه حاول معاقبة ريهام عبدالغفور وذلك بعد تغيرها في أدوارها وتقديمها أدوار شر.

وجاءت ريهام عبدالغفور، في قائمة ضحايا برنامج رامز جلال، هذا الموسم والتي تضم عددًا كبيرًا من نجوم الفن والرياضة، و البرنامج يتم تصويره في دبي، ويعرض عبر فضائية mbc مصر.