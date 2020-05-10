بالفيديو – تامر حسني يحتفل بعيد ميلاد زوجته بسمة بوسيل

متابعة بتجـــــــــرد: احتفل النجم المصري تامر حسني بعيد ميلاد زوجته مصممة الأزياء بسمة بوسيل على طريقته الخاصة.
ونشر تامر عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” مقطع فيديو يتضمن لقطات وصور خاصة بزوجته بسمة على أغنيته الشهيرة “كل سنة وانت طيب” وأرفقه بتعليق جاء فيه: “كل سنه وانتي اغلى انسانه في حياتي كل سنه وانتي حبيبتي كل سنه وانتي اجمل و أحن ماما ربنا يخليكي ليا و لاولادنا اللهم آمين”.
من أسرة موقع بتجرد نعايد بسمة بعيد ميلادها ونتمنى لها دوام الصحّة والسعادة إلى جانب زوجها النجم تامر حسني وأولادهما تاليا وأمايا وآدم.
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