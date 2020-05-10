نجم غير متوقع في ضيافة مايا دياب

كشفت النجمة مايا دياب أن هناك أغنية جديدة تحضر لها، على أن تقوم قريباً بتصويرها على طريقة الفيديو كليب.

ولفتت مايا أنه كان من المفترض أن يكون هناك ألبوم جديد، كانت تعمل عليه لكن تم تأجيله والتشاور قائم حاليا حول هل تطرح أغنية منفردة أو الألبوم الكامل.

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وكانت مايا قد أطلت بحفل مباشر وصفته بالـ “غير إعتيادي”، من داخل منزلها وبرفقة فرقتها الموسيقية حمل عنوانBehind The Screen غنت فيه مجموعة من أغنياتها الخاصة ومنها الأغنية الجديدة التي اطلقتها مؤخراً بعنوان “أنا” وبث الحفل على قناتها الخاصة على موقع يوتيوب.

وأكدت مايا انها ستستكمل حفلاتها عبر مواقع التواصل لأنها تحب أن تتواصل مع جميع المعجبين والمتابعين الذين يحبونها. ولفتت الى ان الأيام المقبلة ستحيي حفلة ثانية بطريقةٍ جديدة ومختلفة. أما الحفلة الثالثة، فستكون في عيد الفطر المبارك. وستكون مميزة بأفكارها الجديدة.

يذكر أن مايا قد أطلقت برنامج خاص بها Side talks with maya diab خلال فترة العزل المنزلي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، واستضافت فيه مجموعة متنوعة من الضيوف وتطرقت الى عدة مواضيع تهم متابعيها. في هذا السياق، كشفت مايا في لقاء مع “روتانا” ان ضيفها في الحلقة المقبلة فنان يحبه الجمهور كثيراً.