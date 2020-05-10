خاص – مي مطر تخرج عن المألوف في استذكار وحيدها الراحل

“بس تشتاق، ما تشتاق تشوف.. اشتاق تحسّ”، بهذه الجملة المعبرة ختمت الفنانة مي مطر أغنيتها الجديدة “وحيدة” التي أطلقتها مؤخراً على طريقة الفيديو كليب.

الأغنية هادئة ورومانسية بإمتياز قدمتها “مي” بإحساس مرهف. وهي من كلماتها والحانها، من توزيع طوني بو خليل، DOP انطوني يزبك ومنسقة الإنتاج مارينا خواند. أما الكليب من إخراج فالنتينا خواند التي اعتمدت بعملها الأول في مجال اخراج الكليبات على اليساطة خاصة أنها اختارت التصوير على طريقة one shot video clip بكاميرا ضمن ستايل قديم يعود الى السيتينيات.

الأغنية متوفرة على قناة “مي” الرسمية عبر موقع يتيوب ويقول مطلعها: “وحيدي، وحيدي بغيابك وحيدي، عشقتنا بس حوالينا وانا وحيدي، رجاع وملي الدني، رجّعلي الهني، بالضحكة ع شفافك حَبَك كل اللي شافك”.

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العمل مزيج بين الاحترافية والبساطة في آن، الكليب عفوي دخل مباشرة الى قلب الجمهور الذي أثنى على العمل وهنأ مي عليه خاصة أنها أطلت بصورة جديدة لم تظهر بها من قبل.

تزوجت مي مطر من لاعب كرة السلة جورج بدوي في سبتمبر 2013، وأنجبت توأم. في 8 مايو 2017، فقدت مطر زوجها جورج نتيجة عارض صحي وتصدرت الأخبار عناوين الصحف وكانت مأساة مروعة حقيقية.

وكل من يسمع الأغنية يتأثر بها كثيراً وتدمع عينيه لأن كلماتها موجهة مباشرة الى زوجها الراحل، حيث أحبت ان تعبّر عن اشتياقها له بطريقة خارجة عن المألوف.