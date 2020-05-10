خاص- هذه خطة راغب علامة للمرحلة المقبلة

في الساعات الماضية، تواجد السوبرستار راغب علامة في استديو ناصر الاسعد، وبحسب معلوماتنا فأن علامة أراد الاستماع مجددًا الى الأغنيات التي سبق وسجلها قبل أزمة فيروس كورونا.

وبعد ان ترددت عدة أخبار تفيد عن طرح السوبرستار أغنية جديدة في عيد الفطر، إلا أن معلوماتنا تؤكد أن لا خطة لنجم “اللي باعنا” في طرح أغنية الآن.

وكان علامة قد أطلق في الفترة الأخيرة أغنية بعنوان “أنتو أملنا” كلمات الشاعر نزار فرنسيس، الحان وتوزيع جان ماري رياشي. مستوحاة من أجواء المرحلة الصعبة من البلد بسبب فيروس كورونا.

الأغنية أهداها السوبرستار الى كل محارب وصامد قرر أن يقتل الخوف والمرض والوباء وخاض معركة من أجل البقاء فهذه رسالة إلى البشرية، ودوره كفنان أن يكون حاضر ومؤثر، فالموجوع يتمسك ببارقة أمل، وهو الذي غنى الحب والشوق والوطن.