إدريس إلبا يظهر للمرة الاولى بعد معركته مع فروس كورونا

شوهد النجم إدريس ألبا للمرة الأولى في شوارع لندن منذ تعافيه من معركته مع فيروس كورونا المستجد.

وتبين أن إدريس ألبا وزوجته سابرينا قد أصيبا بسلالة صنفت على أنها “خفيفة جداً” من الفيروس.

وعلى ما يبدو أن إدريس تعافى تمامًا الآن وذلك بعدما شوهد وهو يستمتع بنزهة بالقرب من منزله بعد ان عاد هو وزوجته سابرينا من العزلة الذاتية فى نيو مكسيكو الشهر الماضى حيث كان البا يصور عندما مرض.

وكان “ألبا” قد أعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعن طريق فيديو مصور له إصابته بفيروس كورونا، بعدما أجرى الاختبار وظهرت النتيجة إيجابية على الرغم من عدم ظهور أعراض عليه حيث أكد حينها خلال رسالته إلى جمهوره على أهمية البقاء في المنزل، لأن هناك آلافا مثله مصابون ولا تظهر عليهم أي أعراض مقلقة.