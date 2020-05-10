"عمر ودياب" متهم بالإساءة للخليجيين.. الجمهور: مقطع معيب وفكرة مبتذلة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحدث مسلسل "عمر ودياب" بطولة الفنانين المصريين علي ربيع ومصطفى خاطر، جدلًا واسعًا بين رواد التواصل الاجتماعي وخاصة الخليجيين وذلك بسبب مشهد تمثيلي تضمنه المسلسل رأى المتابعون أنه يسيء لصورة الخليجيين وهو ما تسبب في ردود فعل غاضبة بعدما ظهر مصطفى خاطر في ثوب الخليجي المحب للنساء.

وتضمن المشهد محل الجدل بين النشطاء تواجد علي ربيع ومواطنه مصطفى خاطر، اللذين يجسدان شخصية "عمر ودياب"، في داخل ملهى ليلي وكانا يرتديان الزي الخليجي، ووفق ما تضمنه المشهد فإنهما كانا يبحثان عن عمل جديد في مجال النقاشة إلى أن يجدا صندوقًا بداخله رسالة اعتقدا أنه كنز، وذلك أثناء عملهما في إحدى الشقق.

وبدأ علي ربيع ومصطفى خاطر في تنفيذ الخطوات الموجودة بالرسالة وكانت من بينها الذهاب إلى أحد الملاهي الليلية والتنكر بالزي الخليجي كي يتمكنا من دخول الملهى ليكتشفا أن الكنز عبارة عن 10 جنيهات فقط.

واتضح في مشهد آخر جلوس علي ربيع ومصطفى خاطر على "ترابيزة" خاصة في الملهي وبرفقتهما مطرب المهرجانات الشعبي حسن شاكوش، حيث طلبا منه أداء أغنية "بنت الجيران"، كما دار حديث بينهما باللهجة الخليجية وسط أجواء كوميدية.

وسادت حالة من الغضب بين نشطاء التواصل الاجتماعي معربين عن انزعاجهم مما تضمنه المسلسل في هذا المشهد معتبرين إياه مسيئًا لصورتهم كخليجيين، وبعد نشر مقطع الفيديو بدأت ردود الفعل حوله؛ إذْ أكد متابعون أن المسلسل دون المستوى فيما غضب البعض من هذا المشهد بشكل خاص مطالبين بوقف المسلسل وعدم ذهاب المصريين إلى الخليج.

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وغرّد ريان الجدعاني قائلًا: "كل المحبة لأخوتنا في الشقيقة #مصر هذا المقطع معيب ولا يليق بشعبكم ولا بشعوب الخليج فهذه الفكرة المبتذلة من الستينيات لم تعد صالحة للتدوير وبثها في القرن الـ 21، قرن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كونوا أكثر وعيا في نشر الرسائل الإعلامية الواعية".

كل المحبة لأخوتنا في الشقيقة #مصر 🇸🇦🇪🇬



هذا المقطع معيب ولا يليق بشعبكم ولا بشعوب الخليج.



فهذه الفكرة المبتذلة من الستينات لم تعد صالحة للتدوير وبثها في القرن 21، قرن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.



كونوا أكثر وعياً في نشر الرسائل الإعلامية الواعية.https://t.co/vfzOxStkRi — ريان الجدعاني | Riyan Al Jidani (@raljidani) May 9, 2020

بينما كتبت "مايا" قائلًة: "تجسدون صورة العربي ع أنه يبحث عن الخمر والنساء، وغير مدركين أنكم تسيئون لنفسكم أولًا! لسانك حالكم يقول (أنّ نسائكم اداة تفريغ، وموطىكم الوجهة المناسبة لـ إشباع النزوات)".

وأضاف سلطان: "والله برافو عليك، فعلًا ما يتم ترويجه يدل على انحطاطهم للأسف"، وتابع آخر: "ليش الزي الخليجي! وتشويه السمعة"، واستطرد مغرد قائلًا: "إذا نحن هكذا لا تأتوا أيها المصريون إلى بلداننا الخليجية"، وأردف آخر: "اللي جالسين تسوونه خساسه وتكريس صورة النايت كلوب لشعب الخليجي فيها قلة حيا"، وبيّن آخر قائلًا: "عيب أطالب بإيقاف المسلسل مسيء لصورة الرجل الخليجي عيب عليكم".

بينما كتب مغرد يُدعى "بندر" قائلًا: "الغباء وصل فيكم لمرحلة غريبة هل من المعقول الخليجي إذا أراد الذهاب للمحرمات و الملاهي الليلية في مصر إنه يلبس اللبس الخليجي الرسمي ويترك البدلة والبنطلون؟! ما ألوم الأتراك والقطريين فيكم".

ووصف موسى المشهد بالمقزز فكتب قائلًا: "مشهد مقزز عدم احترام الزي العربي الخليجي + وهم المشاهد المصري إن الخليجي في الخمرات مع المومسات دائما تكراره في المسلسلات المصرية مما يرسخ في أذهان مجتمعهم".

وعبر موقع "إنستغرام" تم تداول المشهد على حسابات فنية مهتمة بالمشاهير وجاء في التعليقات: "عايز تجلس فين ? هون بالله كلمة هون خليجي يا تمثلون خليجي صح يا لا تمثلون"، وأضافت أخرى ساخرة: "ذحين وين الكوميديا؟!"، هما المصريين عمرهم ما شافو خليجين بحياتهم! كذا ينلبس العقال بالله".

يُذكر أن مسلسل "عمر ودياب" ينتمي للأعمال الكوميدية التي يتم عرضها في رمضان الجاري وهو من بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وبمشاركة محمد محمود، ومحسن منصو،ر ونهال عنبر، وهو من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر.