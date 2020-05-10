هل شبه شعيب راشد نفسه بأحد الأنبياء؟ الجمهور: خليك بحليمة بولند!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحدث الإعلامي الكويتي شعيب راشد، ضجة عارمة بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب نشره آية قرآنية عبر حسابه في موقع "تويتر"، كانت تتضمن اسمًا من أسماء الأنبياء الأمر الذي عرضه لانتقادات واسعة وسط اتهامات بالاستهزاء بالقرآن.

وشنّ رواد التواصل الاجتماعي هجومًا حادًا على شعيب راشد خلال تعليقاتهم على تغريدته التي جاء فيها آية قرآنية من سورة "الأعراف" تقول: "الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ"، ولأن الآية تحمل اسم النبي شعيب عليه السلام وهو أيضًا اسمه "شعيب"؛ ما جعل المتابعين يجدون به استهزاء بالقرآن الكريم.

ويأتي الهجوم على شعيب راشد واتهامه بالاستهزاء بالقرآن رغم عدم التنويه أو التصريح بأنه يقصد التشبه بالنبي، حيث ردّ عليه حساب باسم "فايز الحميري" بآية قرآنية أيضًا تقول: "(قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم)".

وأضاف مغرد يحمل حسابه اسم "خالد" قائلًا: "شعيب أنت كدارس إعلام ومذيع خليك بحليمة بولند وفاطمة المؤمن والممثلات اللي تعمل معاهم مقابلات اللي هم نفس مستواك بس انتبه تراك دخلت منطقة حمراء وهي الاستهزاء بالدين، (إنّ العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسًا يهوي بها في النار سبعين خريفًا) أستغفر ربك أنت بأيام مباركة".

وغرّد "كريم": "خبير في إثارة الجدل بدون ما يغلط"، وكتب حساب آخر يقول: "هذي آخرتها لاحول ولا قوة إلا بالله"، وأردف آخر: "الله يرد عقلك عليك إن شاء الله".

ومع توالي الانتقادات والاتهامات ضد الإعلامي شعيب راشد، اضطر للرد على الجدل الدائر عبر حسابه على "تويتر"، حيث طلب من جمهور السماح بطريقة ساخرة، فكتب قائلًا: "توني أدري ما يصير تكتب آية فيها اسم نبي نفس اسمك ويعتبر استهزاء بالدين"، مختتمًا: "سامحوني مادري إنه حرام".

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وكان قد انتقد شعيب راشد، المسلسل المصري "البرنس" الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، حيث رأى أن هذا المسلسل مهين جدًا للمرأة، كونه يروج لأفكار سلبية مثل فكرة أن الأخطاء لا تأتي إلا من قبل المرأة.

ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، مقطع فيديو لـ"راشد"، قائلا: "قبل شوي كنت أطالع مسلسل البرنس لمحمد رمضان والصراحة صعقت بعد ما شوفت كذا حلقة إنه كمية إهانة للمرأة بشكل مخيف".

وتابع راشد: "يعنى كل ما شاف غلطان يقوله إنت مش راجل.. إنت مرة.. يعنى المرأة عيب صارت ولا شنو.. ولا واحد يقولنا مثلا دى مش حركات رجالة دى حركات نسوان".

وأردف معاتبًا هذه الأفكار في مسلسل "البرنس"، قائلاً: "يعنى هو قاعد ينتقد تصرف سلبي عنده ويقوله عيب اللي تساويه.. يعنى الرجال ما يسوون الغلط.. النساء هما اللي يسوون الغلط.. ففيه كمية إهانة للمرأة.. شيء خيال".

يُذكر أن شعيب راشد إعلامي وناشط كويتي درس الإعلام في جامعة الكويت وتخرج منها، واشتهر ببرنامج "سوار شعيب" وهو برنامج ترفيهي ناقد يطرح مواضيع مختلفة وبكافة المجالات تتم مناقشتها مع ضيوف.