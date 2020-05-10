زهرة عرفات حديث الجمهور بسبب صورتها مع عبدالله الطراورة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصدر اسم الفنانة البحرينية زهرة عرفات قائمة الترند في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد قيامها بنشر صورةٍ تجمعها بزميلها الفنان عبدالله الطراروة، الذي يشاركها التمثيل في مسلسل "شغف" في الموسم الرمضاني الحالي معلقةً عليها بكلمة: "شاحوال".

وتفاعل جمهور المسلسل مع منشور وتعليق زهرة عرفات، متسائلين هل من الممكن أن تتحول علاقة "امتثال" بـ "راشد" إلى حب على الرغم من فرق العمر الكبير بينهما؟

وتحول الموضوع إلى نقاشٍ جدلي حول موضوع زواج الفتاة من شاب يصغرها بسنوات، ومن جانبها رحبت عرفات بهذا الحوار وبدأت بإعادة نشر جميع التغريدات التي تصلها سواءٌ تلك التي تخص هذا الموضوع او أي موضوع آخر.

ويبدو أن كثرة الريتويت التي قامت بها عرفات تسببت بانزعاج عددٍ من متابعيها، إلا أنها عادت وردت حول هذا الأمر بالقول: "متابعيني مادام اللايك والريتويت يسعدهم انا لها اللي متضايقين ممكن يشيلون المتابعة اقل شي ممكن الفنان يسويه انه يتواصل مع متابعينه فديتهم".

ويروي مسلسل "شغف" الذي يحقق نجاحا جماهيريا كبيرا ونسبة مشاهدة مرتفعة، قصة فنانةٍ تشكيليةٍ تجسد دورها الفنانة "هدى حسين" تقع في حب شاب يصغرها في السن، بعدما أصيبت في أعصاب يدها وفقدت قدرتها عل الرسم؛ إذ تستعين به لكي يرسم أفكارها، في الوقت الذي يتعلق بقلبها شخص أخر.

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ويشارك في المسلسل عدد من النجوم أبرزهم حسين المنصور، وجاسم النبهان، وعبدالله بو شهري. والعمل من تأليف علاء حمزة وإخراج محمد القفاص.

وعلى صعيد مختلف، كان الفنان الكويتي عبدالله الطراروة، قد أثار الجدل قبل مدة بسبب نشره صورا وصفها الجمهور بالـ"جريئة" له عبر حسابه في إنستغرام، إذ ظهر فيها عاريا من القسم العلوي لجسده ومستلقيا على سريره.

وأثارت تلك الصور آنذاك ردود فعل واسعة وهجوما كبيرا ضد الفنان، واصفينه بالجريء جدًا، فيما رأى البعض أن عبدالله تعمد إثارة الجدل حوله، مُطالبينه بمسح الصور.

من ناحيته فضل الفنان التزام الصمت؛ إذ لم يعلق وقتها على الموضوع مع إبقاء الصور دون حذفها.

وبالعودة إلى الفنانة زهرة عرفات، فيجدر الإشارة إلى أنها تزوجت مرتين في حياتها، الأولى من بحريني وهو والد ابنيها «محمد» و"وفاء" وهو متوفى، وتزوجت بعده من عُماني وأنجبت منه ابنها "عبد الله"، وهما مطلقان الآن.