مَشاهد درامية تفوّقت وأثرت في جمهور المسلسلات الرمضانية 2020!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحدثت العديد من مشاهد الدراما الرمضانية ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لنجوم طبعوا بصمة بمشاهد مختلفة تنوعت ما بين الحزن والفرح والقتل والحياة والرقص بسبب طبيعة المشهد أو أداء الممثلين وإبداعهم أو تأثيرها بمشهد قتل أو حزن.

انهيار سلوم حداد في "سوق الحرير"

حقق مشهد الفنان السوري القدير سلوم حداد نسبة مشاهدة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي وهو الذي يقدم شخصية "غريب" في مسلسل "سوق الحرير" في المشهد الذي تلقى فيه نبأ وفاة زوجته "فاطمة- هيما إسماعيل" واستعادة ذاكرته في الوقت نفسه من خلال ضرب رأسه على جذع الشجرة، وأشاد الجمهور بالإبداع الذي قدمه حداد، ليثبت مرة جديدة أنه رقم صعب في الدراما العربية.

سلافة معمار في "حرملك2"

على الرغم من غيابها عن الساحة الدرامية الرمضانية أثبتت النجمة السورية سلافة معمار وجودها في رمضان 2020 من خلال تجسيدها لشخصية "قمر" كضيفة شرف في مسلسل "حرملك2" والتي تُقتل على يد "الضباع - سامر المصري" في مشهد وصفه الجمهور بأنه يحتوي حرفية عالية وأداء مبهرا للفنانة السورية حيث حقق نسبة مشاهدة عالية وتم تداول أحاديث ومنشورات عديدة حوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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جومانا مراد في "خيانة عهد"

ورأى الجمهور بأن النجمة السورية جومانا مراد عادت بقوة إلى الدراما بعد غياب 7 سنوات وخصوصا بعد عرض الحلقة الـ 12 من مسلسل "خيانة عهد" وتصدرها تريند تويتر؛ إذ دخلت مراد بشخصية "شيرين" إلى الحجز مع المجرمين في القسم؛ ما جعلها تستنجد بـ "فرح" الفنانة حلا شيحة هذا المشهد الذي أدته مراد شهد حوله تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

دانييلا رحمة في "أولاد آدم"

انقسمت الآراء بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "أولاد آدم" بسبب مشهد رقص جريء للفنانة اللبنانية دانييلا رحمة على أغنية شعبية، وأثار المشهد ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال المتابعون بأن رقصها خادش وغير مناسب لشهر رمضان المبارك، فيما علق آخرون بأن المسلسل واقعي، وعلى الدراما أن تنقل الواقع بدقة. وبالنتيجة استطاع هذا المشهد أن يكون حاضرا بقوة ليتم تداوله بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ماغي بوغصن في "أولاد آدم"

تكررت مشاهد البكاء والإحساس المفعم من قبل الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن في مسلسل "أولاد آدم"، وتأثر الجمهور بمشهد بكائها الذي بدا حقيقيا للغاية لحظة علمها بموت صديقتها المقربة بحادث تفجير، وحتى ماغي نفسها اعترفت بصعوبة تصوير المشهد في براد الموتى بالمستشفى، حيث بدت جثة صفاء محترقة بشكل كامل، وأشاد المتابعون بأداء بوغصن ومدى قربه من الواقع في هذين المشهدين.