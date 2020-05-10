خاتم زفاف يثير تكهنات زواج إيما ستون وديف مكاري سرا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت الممثلة الأمريكية إيما ستون جمهورها وأثارت حالة من الجدل والتكهنات حول إقدامها على الزواج سرا من خطيبها المنتج والمخرج في برنامج Saturday Night Live ديف مكاري، وذلك بعد أن استبدلت خاتم خطوبتها بآخر ذهبي.

وذكرت مجلة "كوزموبوليتان" أن إيما 31 عامًا، كانت خُطبت إلى ديف في ديسمبر 2019 بعد ثلاث سنوات من المواعدة، وتشير تقارير سابقة إلى أنها ألغت خططها لحفل زفاف كان مقررا في مارس بسبب فيروس كورونا.

في هذا الأسبوع، حلت ستون ضيفة على البرنامج الحواري "هالو صن شاين" مع النجمة ريز ويذرسبون التي تواصلت معها عبر مكالمة فيديو ثلاثية ضمت ضيفا أكاديميا، وشوهدت الفائزة بجائزة الأوسكار وهي تستبدل خاتم الخطوبة اللامع بآخر ذهبي بسيط.

وإلى جانب إطلالتها بالخاتم الجديد، حمل حديث ستون تلميحا صريحاً فُهم من خلاله أنها تزوجت، وذلك عندما تحدث الدكتور هارولد كوبليويتش الرئيس المؤسس والمدير الطبي للمعهد النفسي للأطفال، حول القلق.

في مكالمة الفيديو، تحدثت ويذرسبون وستون مع الدكتور هارولد كوبليويتش، والذي وجه حديثه الى ستون قائلاً: "إذا تزوجت من رجل قلق، عليك أن تعرفيني لبقية حياتي"، في إشارة إلى فكرة أن "الأشخاص القلقين دائما ما يعثرون على نظرائهم القلقين".

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وردت ستون بجواب يشير إلى أنها بالفعل متزوجة، فقالت موجهة حديثها إلى كوبليويتش: "لحسن الحظ لم أفعل ذلك".

والآن بفضل مقطع الفيديو الذي انتشر على الإنترنت للممثلة أثناء تلك الدردشة، تيقن جمهورها من زواجها السري، وتحول الشك بنفوسهم إلى اعتقاد راسخ، وباتوا مقتنعين بأن إيما وديف قد عقدا قرانهما سرًا.

وكان مُنتج برنامج "Saturday Night Live" ديف مكاري، البالغ من العُمر 34 عامًا، قد أعلن خطوبته من حبيبته الممثّلة العالمية الموهوبة إيما ستون، 31 عامًا، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام.

ونَشرَ ديف صورةً جمعته بحبيبته إيما التي اكتفت بإظهار خاتمها أمام الكاميرا، كما تركَ تعليقًا مُختصرًا للغاية وهو عِبارة عن إيموجي "قلب حُب"، دون ذكر أيّ تفاصيلٍ عن الخطوبة.

ومع أنّه كانَ هُناكَ قلّة في الكلمات، لكنّ تعابير وجه إيما وديف قالت الكثير؛ فالابتسامة العريضة احتلّت معالم وجهيهما من الأذن إلى الأذن، علمًا بأنّ ديف كان يرتدي بلوزة كُحلية اللون، وارتدت إيما بلوزة صيفية لونها أوف وايت.