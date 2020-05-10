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"الخليج 365" من بيروت: التقطت عدسات الباباراتزي صوراً للممثل الشهير ​إدريس ألبا​ الذي ظهر لأول مرة في شوارع لندن وهو يستمتع بنزهة بالقرب من منزله بعد شفائه من فيروس كورونا.

وكان الممثل الشهير قد أعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابته وزوجته بفيروس كورونا، بعدما أجرى الاختبار وأتت النتيجة إيجابية على الرغم من عدم ظهور اي أعراض عليه وطلب من محبيه وقتها الالتزام بالجلوس في البيت. كما شارك في أغنية بعنوان "Kings" تتحدث عن الصحة النفسية للرجال سود البشرة سيعود ريعها لمحاربة الوباء.

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كانت هذه تفاصيل خبر الظهور الأول لـ إدريس ألبا بعد شفائه من فيروس كورونا ويغني للملوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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