قناة الشارقة تأخذ نجوم السينما والدراما في جولة على أبرز المعالم السياحية في الإمارة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من بيروت: بعد غياب دام 5 أعوام، تعود قناة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ببرنامجها المتميز "نجم في الشارقة"، الذي تقوم فكرته على استضافة نجم من نجوم الوطن العربي في جولة يقودها الإعلامي "حميد العوضي" على امتداد 25 دقيقة يطوف بضيوفه حول أجمل الأماكن السياحية والتراثية والتاريخية في الإمارة للتعرف على جمالياتها وسحرها عن قرب، حيث سيزور النجوم عدة وجهات سياحية وتاريخية بارزة في الإمارة منها "قلب الشارقة"، و"مليحة"، و"واجهة المجاز المائية"، و"القصباء"، وغيرها، ليطرح في نهاية الحلقة سؤالاً شيقاً ويترك للجمهور فرصة الإجابة عنه.

نجوم الصفّ الأول

ويستضيف البرنامج هذا العام نخبة من الأسماء الفنية المبدعة التي استطاعت أن تحقق جماهيرية واسعة في الوطن العربي ضمن حقول التمثيل السينمائي المسرحي والتلفزيوني، منهم السعودي عبد المحسن النمر، والممثل الأردني منذر رياحنة، يرافقهم النجمات بثينة الرئيسي وسعاد علي من سلطنة عُمان، والكويتية غدير السبتي، إلى جانب كلّ من الفنانة السورية سحر فوزي، والنجوم المصري علاء مرسي، والسوري خالد القيش والفنان الإماراتي سعيد بتيجة وآخرين.

وكان البرنامج قد استضاف في مواسمه الماضية نخبة من النجوم أبرزهم الفنان السوري سلوم حداد، والفنانة المصرية نشوى مصطفى، والممثلة الفلسطينية فرح بسيسو، والممثلة المصرية حنان مطاوع، والفنانة السورية شكران مرتجى، ونخبة من ألمع النجوم العرب.

ووضعت القناة للشهر الفضيل حزمة متكاملة من البرامج والأعمال الدرامية الجديدة والمستمرة، حيث ستقدم لمشاهديها ستة برامج تمزج ما بين المضامين الاجتماعية والثقافية والدرامية إلى جانب المسابقات، أبرزها برنامج المعلومات والنصائح حول العادات الجيدة والغذاء الصحي "فكّر صح"، ومدفع الإفطار الذي أعلنت عن استمرارية تقديمه لكن بدون جمهور هذا العام نظراً لإجراءات الوقاية الاحترازية التي تتخذها الدولة حول الوقاية من انتشار فايروس كورونا.

كما ستعرض القناة برامج دينية وأدبية وثقافية تعرّف المشاهدين على آفاق روحانية وكنوز إبداعية سطرها مبدعون، كما ستقدم شاشتها حزمة من برامج الطهي التي تستضيف فيها ألمع الطهاة، إلى جانب 3 مسلسلات درامية خليجية وعربية يقودها نخبة من نجوم الشاشة الفضية منها "محمد ورد علي"، بطولة الفنان الكبير سعد الفرج، وهبة الدري، وبثينة الرئيسي، وفيي ذاكرة الظل"، بطولة داوود حسين، ويعقوب عبدالله، وشيماء حسين، والمسلسل الكارتونية "قنديل الحكايات"، الذي يروي سير شخصيات عربية أثّرت في التاريخ ومسيرة النهضة العربية.