ناقد مصري يهدد بمقاضاة غادة عبد الرازق

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"الخليج 365" من بيروت: هدد الناقد الفني المصري طارق الشناوي بمقاضاة الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، بعد أن اتهمته بتلقي "رشاوي" منها لمدح احد أعمالها الفنية.

وبدأت أحداث الأزمة عندما ظهر الشناوي مع الإعلامية لميس الحديدي، وقال إن غادة عبد الرازق "فنانة موهوبة لكنها لا تجيد اختيار أدوارها"، لترد الفنانة بدورها على حسابها في تطبيق إنستغرام، متهمة إياه بتلقي أموالاً مقابل تقديم آراء إيجابية في أعمال درامية.

وكتبت العديد من المواقع المصرية أن عبد الرازق نشرت فيديو في خاصية "الستوري" عبر حسابها على إنستغرام مدعية أنها دفعت أموال للشناوي عند عرض مسلسل "حكاية حياة" قبل سنوات، ليكتب رأياً إيجابياً في عملها. ولكن لم ينشر احد نسخة عن الفيديو المزعوم ضمن تلك الأخبار.

بدوره، اتخذ الشناوي إجراءات رسمية ضد عبد الرازق، وأوضح أنه تقدم بـ3 شكاوى ضدها، في المجلس الأعلى للإعلام، ونقابة الصحفيين، ونقابة الممثلين، مضيفا: "بعد أن أرى إلى أي مدى سيتم اتخاذ إجراءات ضدها، سأتقدم ببلاغ للنائب العام". مشدداً بأنه سيأخذ حقه بالقانون.

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وأبدى الشناوي تعجبه من سبب غضب عبد الرازق، مؤكدا أنه قال في المقطع المتداول أنها ممثلة موهوبة، مضيفا: "في السنوات الماضية لم تختر أدوارها جيداً، وهذا رأيي، ومن حقها أن تعترض، لكن أن تنتهك أعراض الآخرين فهي ليست حرة".

وأشار الناقد المصري إلى أنه لم يلتق بها في حياته، قائلا: "إنها إنسانة مستعدة لتشويه سمعة الناس، كأن يقوم شخص بوضع بدس قطعة مخدرات لشخص آخر ليفضحه ويلهي الناس.. لقد ارتكبت حماقة وانتهكت عرضي وستعاقب قانونيا".

من جهتها نفت الفنانة غادة عبد الرازق اساءتها للناقد طارق الشناوي في تصريح لـجريدة صدى البلد المصرية قائلة؛"لا اعلم شيئاً عن هذه الازمة، وواضح جداً من البوست أنه متفبرك".

وأضافت: "مسلسل حكاية حياة كان مكسر الدنيا اخليه يكتب عنه ليهظ وادفع فلوس ليه؟ وأصلاً انا معرفش طارق خالص ولا عمرى قابلته من ١٥ سنةً".