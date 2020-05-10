شكرا لقرائتكم خبر عن مش كله جد .. 3 قلشات لـ أمير كرارة فى "الاختيار" من الشنب لـ دكان شحاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة مختلفة يعيشها مشاهدي مسلسل "الاختيار" من ملحمة وطنية يقدمها العمل في كل حلقة من حلقاته على مدار شهر رمضان، وذلك بالتعرض لبطولات أبناء الجيش المصري في وجه التكفيرين في سيناء، .. ورغم الحس العالي للوطنية الذي يعيشه المشاهد أثناء مشاهدة حلقات العمل إلا أن صناعه وبطريقة تحسب لهم لم يغفلوا عن الحس الكوميدي خلال مواقف نادرة آخرها بالأمس خلال الحلقة الـ 16 ما بين عمرو سعد وأمير كرارة، مثلما يظهر خلال السطور التالية الذى نسلط الضوء علي 3 مواقف في التقرير التالي.



الاختيار

"هو كله مربي شنبه"

خلال أحد حلقات المسلسل، وأثناء تواجده علي مكتبه دخل عليه عسكري بشنبه، ليقول له كرارة : "في ايه وبعدين بقه هو كله مربي شنبه"، .. وذلك في إشارة إلي الشنب الذى اشتهر به كرارة أثناء لعبه دور سليم الأنصاري في مسلسل "كلبش"، والذى رأي كثيرون أنه كان سبباً في عودة موضة الشنب من جديد.

"ولا ايه ولا اه"

قبل توجه المنسي الذى يلعب دوره أمير كرارة مع قائد المظلات "إياد نصار" لتوجيه ضربة قوية للتكفيرين، وأثناء حديثهم قالوا "ولا ايه ولا آه" أمام قائد قوات الصاعقة، وهي الجملة الذى اشتهر بها الثنائي إياد نصار وأمير كرارة أثناء مشاركتهما في فيلم "كازابلانكا".

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اياد نصار فى الاختيار

دكان شحاته وعمرو سعد

آخر قلشات كرارة جاءت بالأمس حينما قابل الفنان عمرو سعد في الظهور الأول له، وذلك بقول عمرو له البتاعة بتاعة سوق العصر، ليرد أمير : "لا دي بتاعة دكان شحاته"، وذلك في إشارة للفيلم الشهير الذى قام ببطولته الفنان عمرو سعد، والذى ما ان ظهر خلال الحلقة بالأمس حتي احتل تريندات تويتر، كما تفاعل الكثيرون مع ظهوره وخفة دمه مع أمير كرارة خلال المشهد أيضاً.