شكرا لقرائتكم خبر عن سامو زين: مصر أمى الثانية وبلد ابنى وعلى قلبى قلب أحمر.. ربنا يحفظ شعبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم السورى سامو زين، عن حبه وعشقه الشديد لمصر، مؤكدا أنها أمه وبلده الثانية وبلد ابنه، داعيا الله أن يحفظها ويحفظ شعبها من كل شر وسوء.

ونشر سامو، عبر حسابه على تويتر، صورة للعلم المصرى، أتبعه بتعليق: "مصر أمى الثانية وبلدى الثانية وبلد ابنى، يا أغلى كلمة فى الوجود وعلى قلبى قلب أحمر، ربنا يحفظ مصر وناسها من كل شر وسوء".



سامو زين

وكان النجم السورى سامو زين، أعلن مؤخرا عن إحيائه لخمس أفراح مجانية للأطباء والممرضين من الجنسين، بعد انتهاء الحظر وفتح قاعات الأفراح والمناسبات، وذلك لدورهم ومجهودهم الكبير فى مواجهة جائحة كورونا، مشددا على أنهم هم الأبطال الحقيقيين، وهذا أقل ما يستطيع فعله مع ملائكة الرحمن.

وكتب سامو، عبر حسابه على انستجرام: "شكراً لكم.. الأطباء والممرضين.. أنتم الأبطال الحقيقيين، إن شاء الله أول ما يتم فتح الأفراح والمناسبات سوف أقدم 5 أفراح مجانا لأى طبيبة أو ممرضة عروس أو طبيب أو ممرض عريس، وهذا أقل ما أستطيع أن أفعله لكم.. ملائكة الرحمن".

Advertisements

كما طرح سامو زين، مؤخرا كليب أغنيته الجديدة "صو صو"، وهى من كلماته بالمشاركة مع الشاعر أسامة عبد الهادى، ألحان معتز أمين، توزيع أسامة عبد الهادى، من إخراج إسماعيل الأبرص.

يشار أن النجم سامو زين قال فى وقت سابق، إن أغنية "الورد الأحمر" كانت نقلة كبيرة فى حياته، مضيفًا أن الأغنية من المحطات المهمة، التى لم يتخيل أنها تحدث ضجة كبيرة، وكان الفنان طرح ألبومه "الورد الأحمر" فى توقيت صعب جدا، وتم تأجيله لأكثر من 5 مرات، وبرغم ذلك حقق الألبوم نجاحا كبيرا، ونالت أغنية "الورد الأحمر" إعجاب الكثيرين، خاصة بعدما صورها بطريقة مبتكرة ومختلفة.