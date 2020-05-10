شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فرصة تانية الحلقة 16..خداع ملك للكل وموت ريهام وانتقام مريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة السادسة عشر من مسلسل "فرصة تانية" تطورات كثيرة ومثيرة فى نفس الوقت، حيث تعد هذه الحلقة نقطة تحول فى مسار الأحداث، حيث كشفت ملك (ياسمين صبرى) مفاجأة غير متوقعة للكل بأنها لم تفقد الذاكرة يوماً واحداً بعد تعرضها لحادث فى الحلقة الأولى، وإنها فعلت كل ذلك رغبة فى الانتقام من زياد (أحمد مجدى).

كما كشفت ملك أيضاً أنها تواجدت فى حفل زفاف زياد وريهام (أيتن عامر) دون أن يراها وأن سبب عدم تركيزها فى قيادة السيارة وتعرضها للحادث هو الصدمة من رؤية زياد يتزوج بنت أخرى، وهذا جعلها تتفق مع زميلها فى العمل كريم (عمر الشناوى) على تمثيل أنها تقدم لخطبتها ويقيما حفل للخطوبة فى نفس القاعة التى تزوج فيها زياد من ريهام وتدعى زياد للحضور حتى يكون فى نفس الموقف والاحساس التى عانت منه.

وشهدت الحلقة السادسة عشر أيضاً حدثاً هاما ألا وهو وفاة ريهام (أيتن عامر) بعدما ذهبت إلى شقة زياد الجديدة التى كان يجهزها من أجل زواجة من ملك، وظلت تشمت فيه بعدما تسبب فى ترك ملك له وارتباطها بشخص غيره وتخبره بأنها مبسوطة لأنها تراه مكسور مثلما كسرها وأنها ستظل الشبح الذى يطارده طوال حياته وتحاول الانتحار، ولكن زياد يتدخل ويمسك بيدها وعندما يقترب منها يصطدما وتدخل السكين فى جسد ريهام وتعود إلى الخلف لتسقط من أعلى بلكونة الشقة.

Advertisements

رابع الأحداث المثيرة فى الحلقة قرار مريم (هبة مجدى) بالابلاغ عن زوجها مدحت (دياب) مستعينة بالصور التى التقطتها له أثناء تسليم المخدرات، حيث ظهرت مريم فى قسم الشرطة، وبعدها وصلت قوات الأمن إلى معرض السيارات الخاص بمدحت ولكنه لم يتواجد فى المعرض وكان خارجه وشاهد ما حدث ويشك أن مريم هى التى ابلغت عنه.

"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.