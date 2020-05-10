شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "ونحب تاني ليه" الحلقة 16.. حب غالية و مراد يشعل السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشعلت قصة حب " غالية " ياسمين عبد العزيز و مراد " كريم فهمى" في مسلسل " ونحب تانى ليه" السوشيال ميديا و خاصة اللحظات الرومانسية التي جمعت بينهما و مشاهد الغزل، وبعد كتابة مراد اسم غالية على اليخت الخاص به، تمنت عدد كبير من المشاهدات أن يقابلن رجل يحبهم مثل مراد، ومن التعليقات " بحبكوا أوي قصة حب نضيفة جداً، كابل هايل في رمضان ، الواحدة بجد نفسها في حد رومانسي اوي كدة و يحتويها، أحلى غالية ومراد من أحلى المسلسلات اللي بتفرج عليها ".









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وكشفت الحلقة 16 من مسلسل ونحب تاني ليه ، للنجمة ياسمين عبد العزيز ، بعض الأحداث ، حيث ذهبت هدير " كارولين عزمي " لمنزل عبد الله الروبي " شريف منير " وطلبت منه أن تبيت عنده حتى الصباح لأنها تشاجرت مع أختها ولا تجد مكانا آخر تبيت فيه ، يرفض في البداية وبعد إلحاح منها يوافق بشرط أن تنصرف في الصباح الباكر، وفي نفس الوقت كانت أختها ميرنا " سمر مرسي " تراقبها واكتشفت ذهابها لمنزل شريف.

يسمع شريف منير صوت طرق على الباب ليتفاجأ بوجود ميرنا أمامه مما يدفعه لتبرير وجود أختها هدير، ولكنها لم تعطه الفرصة وبدأت مشاجرة بينهم الثلاثة انتهت بطرد شريف لهما، وهنا يتصل شريف بياسمين عبد العزيز ويخبرها أنه يعيش في فوضى وقد أدرك أن المنزل بحاجة لوجود امرأة وهنا تتهكم ياسمين عليه وتتطلب منه أن ينام .

وفي سياق آخر يدخل عمر " إسلام جمال " لمكتب إيهاب السويفي " إيهاب فهمي " ليخبره بتطورات العمل ، فينفجر إيهاب في وجهه ويحدثه بطريقة سيئة مما يجعله يخرج مندفعا إلى مكتب كريم فهمي ، يرسل إيهاب رسالة لداليدا " صبا الرفاعي " يطلب منها أن تسجل الحوار الذي سيدور بين كريم فهمي وإسلام جمال ، وبالفعل تترك هاتفها على وضع التسجيل وتخرج ، ويبدأ إسلام بتحذير كريم من إيهاب ، وأنه يحمل له ضغينة ، كما يحذره من داليدا بسبب كثرة تواجدها مع ايهاب .

مسلسل ونحب تاني ليه يعرض علي قناة CBC، وCBC دراما بطولة ياسمين عبد العزيز، سوسن بدر، كريم فهمي، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغني، سمر مرسي، تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفي فكري، ومن إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.