أدوار وطنية للزعيم وابنه من "جمعة الشوال" لـ "الشهيد فتحى" فى الاختيار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف النجم محمد إمام الأنظار مؤخراً خلال مارثون دراما رمضان الحالي، رغم عدم بطولته لأعمال في سباق رمضان، وذلك عن طريق ظهوره كضيف شرف خلال أحد حلقات مسلسل "الاختيار"، حين جسد شخصية "النقيب فتحي" الذى استشهد جراء هجوم من التكفيرين في سيناء.

محمد امام فى الاختيار وما ان ظهر إمام في الحلقة الخامسة تحديداً من "الاختيار" حتي نال ردود أفعال إيجابية علي دوره في المسلسل، مثلما ظهر في كم العبارات التي انتشرت له علي السوشيال ميديا مما ذكرها خلال الحلقة مثل : "غربل الكمين يا منسى"، "أنا بموت يا أحمد قول لأمي ابنك مات بطل". Advertisements وربما لا يعرف محمد إمام وعدد كبير من متابعيه ممن أشادوا بطريقة ظهوره في "الاختيار" أن لعبه لأول مرة شخصية وطنية يأتي بعد 40 عام بالتمام من بطولة أبيه الزعيم عادل إمام لمسلسل "دموع في عيون وقحة"، والذى جسد فيه شخصية "جمعة الشوال"، ليثير وقتها ردود أفعال ضخمة علي دوره في المسلسل.

عادل امام

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