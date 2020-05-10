شكرا لقرائتكم خبر عن "عامل فيها شاب"..أرنولد يخدع جمهوره بحيلة طريفة لتدريبات رياضية شاقة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع النجم العالمي أرنولد شوارزنيجر، أن يجذب انتباه جماهيره الذين يبلغ عددهم حوالي 20 مليون متابع على السوشيال ميديا، بمقطع فيديو طريف شاركه عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهر أرنولد وهو يؤدي بعض التمارين الرياضية الشاقة في منزله التي لا تتناسب الذى تعدى الـ70 عاما، حيث قام بفتح ساقيه وهو يجلس على رخام مطبخه ويؤدي التمارين بيده في حين لا يبدو عليه أي مظاهر ارهاق.

وفاجئ أرنولد نجم أفلام الحركة الشهير، الجماهير بأنه ليس جالسا على الرخام ويؤدي التمارين الشاقة ويضع السيجارة في فمه، بل يقف خلف مجسم لساقين ليخدع متابعيه بحيلته الطريفة وينصرف بعدها قائلا: " المرونة مهمة مثل المضخة.. أشعر أنني مرنا جدا".



ارنولد يخدع جماهيره

وكان آخر أفلام النجم العالمي أرنولد شوارزنيجر جزء جديد من سلسلة أفلام "ترمينيتور" بعنوان "Dark Fate"، والذي طرح في دور العرض السينمائية عام 2019، وتشاركه بطولته ليندا هاميلتون.

وفي وقت سابق، احتفل النجم العالمي أرنولد شوارزنيجر، حاكم مدينة كاليفورنيا الأمريكية السابق، مع متابعيه وجمهوره، بعيد ميلاد حماره "لولو" داخل العزل الصحي المنزلي الذي يعيشه تنفيذاً لإجراءات منظمة الصحة العالمية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد".

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النجم العالمي أرنولد شوارزنيجر، نشر "فيديو" عبر حسابه بموقع انستجرام، مع حماره "لولو" وقام بإطعامها بيده، وقائلاً:" لدينا عيد ميلاد اليوم! بلغت لولو 1".

لم تكن المرة الأولى للنجم العالمي أرنولد شوارزنيجر، مشاركو جمهوره صورا أو فيديوهات مع حيواناته الأليفة التي اعتاد أن يظهر معها عبر منصات انستجرام، وهما حماره " لولو " والمهر الصغير "ويسكي"، وسبق نشر صورة له مع حيواناته الأليفة وكتب "لا تنسي التوجه للمنافسة في مساعدة أبطال الرعاية الصحية عبر صندوق التبرع FrontLineResponders".

ومن جهة أخري كان النجم الشهير أعلن مؤخرا علي صورة إحدى البضائع فكتب: " لأنكم تحبون ويسكي ولولو كثيرا فأنا قررت إن تكون نسبة 100٪ من عائدات هذا القميص ستذهب إلى " afterschoolallstars " و ذلك من أجل المساعدة في مهمتنا لتوفير الطعام للأسر التي نخدمها أثناء إغلاق المدارس " .