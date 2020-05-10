شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص عائدات تذكرتين لـحفل "أوسكار 2021" لصالح المتضريين من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة من جوائز الاوسكار، أنه سيتم عرض تذكرتين لحفل "فانيتي فير أوسكار 2021" الذى سيقام بلوس أنجلوس فى 28 فبراير المقبل، للبيع بمزاد علنى، وسيتم التبرع بالمبلغ لصالح المتضرين من فيروس كورونا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " wwd"، على أن يبدأ الحد الأدنى من المزاد بـ 10 آلاف دولار أمريكى.

وسيتمكن الفائز بالتذكرة ومرافق له من الوقوف على السجادة الحمراء مع نجوم الصف الأول فى هولييود، جنبا إلى فرصة الحصول على حفلو ما بعد حفل الأوسكار، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " wwd".

وقد شارك عدد كبير من النجوم في حملة "أوول إن تشالينغ"، التي تهدف جمع أكثر من 100 مليون دولار لمساعدة المتضريين.

وستذهب جميع عائدات التبرعات إلى المحتاجين من الذين يعانون من الجوع والمرض وغيرهما، حيث أدت أزمة فيروس كورونا إلى العديد من الأزمات المادية لعدد كبير من الأشخاص بـ الولايات المتحدة الأمريكية خاصة، وحول العالم عامة.

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كما قال منظمو حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الثلاثاء، إن الأفلام التي تم إصدارها على منصات البث أو الفيديو عند الطلب فحسب بينما كانت دور السينما مغلقة بسبب جائحة كورونا ستكون مؤهلة للمنافسة على جوائز الأوسكار العام المقبل.

وفي السابق، كان ينبغي عرض الأفلام في دار سينما في لوس انجليس لمدة سبعة أيام على الأقل لتكون مؤهلة للمنافسة على جوائز الأوسكار.

وقال رئيس الأكاديمية ديفيد روبن والرئيسة التنفيذية دون هدسون "تؤمن الأكاديمية إيمانا راسخا بأنه لا توجد طريقة أفضل لاختبار سحر الأفلام أكثر من رؤيتها في دار عرض. التزامنا بذلك لا يتغير ولا يتزعزع. ومع ذلك ، فإن جائحة كوفيد-19 المأساوية... تتطلب هذا الاستثناء المؤقت لقواعد التأهل لجوائزنا".

ولا يزال من المقرر إقامة حفل جوائز الأوسكار، الأرفع في عالم السينما، في هوليوود يوم 28 فبراير2021.