شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة البحرينية زهرة عرفات تتصدر تريند "تويتر السعودية".. اعرف القصة إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت الفنانة البحرينية زهرة عرفات قائمة تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية.



تريند تويتر السعودية

وكتبت الفنانة زهرة عرفات عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلة :"متابعيني مادام اللايك والريتويت يسعدهم أنا لها.. اللي متضايقين ممكن يشيلون المتابعة.. أقل شيء ممكن الفنان يسويه أنه يتواصل مع متابعينه.. فديتهم".



تغريدة زهرة عرفات

وقامت الفنانة البحرينية بعمل رتويت لعشرات التغريدات التي كتبها متابعيها على صفحاتهم على "تويتر"، معربين عن إعجابهم الشديد بأداء النجمة زهرة عرفات.

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وفي وقت سابق، تعرضت الفنانة زهرة عرفات إلى موجة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تُقبّل الإعلامي العراقي صالح الراشد، حيث تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لها وهي تعرب عن شكرها الشكر لصالح على الهدية التي قدّمها لها في الاحتفال بعيد ميلادها ثم طبعت قبلة على خده.

ووجه صالح الراشد التهنئة للفنانة زهرة عرفات بعيد ميلادها وسألها عن عمرها، فردت عليه قائلة "إنا في اليوبيل الذهبي"، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تعيش لعمر 86 عاما.

لكن اعتبر رواد السوشيال ميديا الذين تداولوا فيديو "القبلة" أن تصرف زهرة عرفات غير مقبول، فيما برر بعضهم قبلة الفنانة للإعلامي صالح الراشد بأنهما "أصدقاء".