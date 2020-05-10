شكرا لقرائتكم خبر عن إنجي المقدم لمحمد ممدوح فى عيد ميلاده: كل سنة وأنت طيب يا شاطر يا جدع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة إنجي المقدم بعيد ميلاد النجم محمد ممدوح، حيث نشرت صورة تجمعهما عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها :" كل سنة و أنت طيب يا شاطر يا موهوب يا جدع يا طيب يا أبو دم خفيف .. عيد ميلاد سعيد و يارب سنة حلوة عليك و على عيلتك مليانة نجاح و فرح و كل حاجة حلوة تتمناها".







انجي المقدم

Advertisements

وكانت احتفلت أسرة مسلسل بـ 100 وش بعيد ميلاد الفنان محمد ممدوح "تايسون"، خلال كواليس تصوير المسلسل، الذى يعرض حاليا ضمن سباق دراما رمضان 2020.

وقال آسر ياسين، فى مقطع فيديو: "عصابة عمر وسكر تتمنى لك عيد ميلاد سعيد يا تايسون"، ليهتف بعدها باقى فريق العمل: "تايسون تايسون.. أوعى يجيلك تايسون"، ليرد ممدوح، قائلا: "‎ربنا يخليك ليا يا صاحبى وأخويا ويخليكم ليا يا أحلى عصابة مكسرة الدنيا، وبجد ربنا ينجحكم ويفرح قلبكم زى ما فرحتونى أوى كدة".

يذكر أن النجم محمد ممدوح كان من المنتظر أن يشارك فى السباق الرمضاني الحالي بمسلسل "تقاطع طرق" مع النجمة منى زكي قبل خروجه من المنافسة لعدم استكمال التصوير، بسبب أزمة فيروس كورونا، و هو من بطولة محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن احمد، وعدد كبير من الشباب، تأليف وإخراج تامرمحسن.

يشار إلى أن محمد ممدوح شارك مع السقا في مسلسل "ولد الغلابة" للمخرج محمد سامى، وحقق نجاحاً جماهيرياً من خلال الشخصية التي جسدها خلال الأحداث، الذى عرض في شهر رمضان الماضى والعمل من تأليف أيمن سلامة، وشارك في بطولة العمل الفنانة مى عمر وهبة مجدى، وإنجى المقدم وإدوارد كما ظهر الفنان تامرحسنى كضيف شرف.