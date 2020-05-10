شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار الحلقة 16.. جماعة الفرقان التكفيرية تعمل تحت غطاء بيت المقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجابت الحلقة السادسة عشر من مسلسل الاختيار، الذى يلعب بطولته النجم أمير كرارة، ويعرض على شاشة on، على تساؤلات عدة، وأبرزها التساؤل حول جماعة الفرقان، حيث دار حديث بين الشيخ عمر سرور مفتى جماعة بيت المقدس، وبين الارهابى هشام عشماوى حول إمكانية ترقيته جهادياً، وأجاب سرور على سؤال عشماوي عن "جماعة الفرقان"، وأخبره بأنها جماعة خفية، تأسست على يد الدكتور محمد نصر، وهي جزء من جماعة أنصار بيت المقدس، ولكن غيرمعلن عنها، حتي تزداد قوة، ثم تعلن مبايعتها لأنصار بيت المقدس، وهي جزء من الخطة السياسية للجماعة، وذلك من أجل الإعلان أن بيت المقدس قوية ولا تهاب أحد.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.