شكرا لقرائتكم خبر عن كريم قاسم: عرض فيلم "سواح" على شبكة NETFLIX يوم 14 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان كريم قاسم عن عرض فيلمه "سواح" يوم 14 مايو الجاري علي شبكة "نتفليكس" فى الشرق الأوسط وعدد من دول أوروبا، وهو من إخراج المخرج المصري اللكسمبورجي أدولف العسال ومن تأليف الكاتب الكندي دنيس فوون.

وكتب قاسم عبر حسابه بموقع "أنستجرام" :"فيلم سواح هيتعرض في يوم 14 مايو على NETFLIX في الشرق الأوسط وأوروبا الوسطى والشرقية ولوكسمبرج وبلجيكا وهولندا وألمانيا والنمسا وسويسرا ومبسوط إن ده الفيلم التاني ليا بعد نجاح ليل خارجي الشهر اللي فات على NETFLIX".



كريم قاسم

يذكر أن كريم قاسم قد سافر إلى لوكسمبرج لدبلجة الفيلم كاملا للفرنسية وقد تم طرح مقدمة إعلانية مدبلجة باللغة الفرنسية للترويج له كما شارك فيلم سواح في أكثر من 36 مهرجان حول العالم وحصل على 12 جائزة حتى الآن.

ويتتبع فيلم سواح قصة الشاب سمير الذي يعشق الموسيقى فيسعى ليصل فنه إلى الجماهير، فيسافر للمشاركة في مسابقة عالمية للدي جي ولكن يفقد ممتلكاته والباسبور الخاص به في الطريق ويحتجز كلاجىء في لوكسمبورج، وهنا يتعرض للعديد من المغامرات، وتدور أحداثه في 4 دول مختلفة، كما أنه ناطق بـ 6 لغات مختلفة.

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كما سافر النجم كريم قاسم إلى فرنسا حيث شارك في لجنة تحكيم مهرجان فيديو مارثون للشباب بدورته السادسة، والذي يمنح المتسابقين الفكرة ويشترط عليهم إنهاء فيلم لا تتجاوز مدته ثلاث دقائق في يومين فقط.

كما دخل كريم قاسم بفيلمه " ليلي خارجي " للمخرج أحمد عبد الله المنافسة في مهرجان السينما الأفريقية FCAPA، حيث نافس في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الفترة ما بين 8 وحتى 13 نوفمبر من العام الماضى.