هكذا احتفل تامر حسني بعيد ميلاد زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
حرص الفنان تامر حسني، على تهنئة زوجته بسمة بوسيل، بمناسبة عيد ميلادها.
ونشر تامر، فيديو مجمع لها عبر حسابه على انستجرام، وعلق : "كل سنة وانتي أغلى إنسانة في حياتي.. كل سنة وانتي حبيبتي.. كل سنة وانتي أجمل وأحن ماما.. ربنا يخليكي ليا، ولأولادنا، اللهم آمين".
وكانت الفنانة المغربية بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني، عادت مؤخرا للساحة الغنائية، وطرحت أغنية "إيلا راح الغالي" عبر "يوتيوب".
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