لبنى عبد العزيز لمصراوي: أقرأ القرآن الكريم كاملا وأعتذر عن العزومات لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

تغيب الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز عن دراما رمضان هذا العام، وتقضي أيام رمضان في منزلها، وحرصت على مشَاركة جمهورها تفاصيل يومها.

وقالت في لمصراوي: "رمضان بالنسبة لي هو شهر العبادة فأنا أستيقظ من أذان الفجر وأجلس لقراءة القرآن ثم أنام مرة أخرى وعند استيقاظي أتصفح الجرائد وأتابع الأخبار السياسية والثقافية، فأنا أحرص على تفقد الأخبار الملهمة مثل وجود حياة على الكواكب الأخرى والمتعلقة بالشيوعية واليهودية وأقوم بتسجيل ملاحظاتي عليها، فأنا دوما شَغوفٌة بالأبحاث وقراءة المعلومات، أيضا أتابع الأخبار الإنجليزية والأمريكية؛ لأن أولادي يعيشون في أمريكا، وأحاول طيلة الوقت ألا اخرج كثيرا خلال الشهر حتى يتسنى لي الانتهاء من قراءة القرآن الكريم كاملا".

وعن مائدة إفطارها قالت: "بالنسبة للإفطار، فأنا نباتية بطبعي، والإفطار لدىّ هو عبارة عن الفول المدمس فقط فهو يعتبر البروتين الخاص بي، بالإضافة إلى بعض التمر.. أما السحور فأتناول فيه الزبادي، لذا أعتذر دائما عن العزومات؛ لأن أصحابها يطلبون منى تذوق المأكولات جميعها".

وأضافت: "أما بعد الإفطار، فلا تستهويني متابعة التلفاز، وإنما أعكف على قراءة القرآن والصلاة ومتابعة الأخبار".