عن أزمتها مع الشناوي.. غادة عبد الرازق: "ما حدث خطأ غير مقصود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر :

أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق، إنها لم تقصد إهانة الناقد الفني طارق الشناوي.

وكتبت غادة، عبر ستوري حسابها على انستجرام، قائلة : "ما حدث خطأ غير مقصود من أحد المسئولين عن إدارة السوشيال ميديا الخاصة بي، ولا يوجد بيني وبين الناقد الفني طارق الشناوي غير كل احترام، سواء اختلفنا أو اتفقنا في الرأي، وشكرا".

وكانت غادة، قالت عبر خاصية الاستوري عبر حسابها على "إنستجرام"، إن الشناوي يتلقى أموالا لكي يكتب بشكل جيد، مضيفة أن لها سابقة معه، إذ دفعت له وقت عرض حكاية حياة.

"الخليج 365" تواصل مع الناقد طارق الشناوي،في وقت سابق، وأبدى انزعاجه مماحدث، موضحا أن الأمر أصبح منتهيا بالنسبة له عقب تقدمه بشكوى لنقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، ونقيب الصحفيين ضياء رشوان، وسيكون رده عليها من خلال الإجراءات القانونية.

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وأضاف أن ما فعتله عبدالرازق هو ليس تشويه لشخصه فقط، ولكن إلقاء مياه النار على وجه الصحافة بشكل عام.

وأكد أنه لم يتلق رشوة في يوم من الأيام من أحد، وإذ حدث كما تقول فهي أيضا مدانة، لأنها دفعت.

وشدد على أنه لن يدخل في سجال وشتائم واتهامات متبادلة معها، مشيرا إلى أنها في اللقاء الذي أغضبها أشاد بقدراتها التمثيلية، لكنه تحدث عن تراجع نجاحها وانطفاء حالة التألق التي كانت تعيشها فقط.

وأشار إلى أنه لو أراد الهجوم عليها لما وصفها بالفنانة الموهبة وصاحبة القدرات القوية.