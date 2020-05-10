كريم قاسم يعلن عرض فيلمه "سواح" على "نتفليكس" ١٤ مايو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
أعلن الفنان كريم قاسم، عن طرح فيلمه السينمائي "سواح"، على "نتفلكس"يوم ١٤ مايو الجاري.
ونشر قاسم، بوستر الفيلم عبر حسابه على انستجرام، وعلق : "فيلم سواح هيتعرض في ١٤ مايو على نتفليكس، في الشرق الأوسط وأوروبا الوسطى والشرقية ولوكسمبرج وبلجيكا وهولندا وألمانيا والنمسا وسويسرا".
وأضاف : "مبسوط إن ده الفيلم التاني ليا بعد نجاح ليل خارجي الشهر اللي فات على نتفليكس".
ويتتبع الفيلم قصة شاب يعشق الموسيقى فيسعى ليصل فنه إلى الجماهير، ولكن يقابله من الناحية الأخرى تحديات، وتدور أحداثه في 4 دول مختلفة، كما أنه ناطق بـ 6 لغات.
يذكر أن، فيلم "ليل خارجي" شارك في بطولته كريم قاسم، منى هلا، شريف دسوقي، وعدد من الفنانين، ومن إخراج أحمد عبدالله السيد.
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