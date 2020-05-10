كريم قاسم يعلن عرض فيلمه "سواح" على "نتفليكس" ١٤ مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعلن الفنان كريم قاسم، عن طرح فيلمه السينمائي "سواح"، على "نتفلكس"يوم ١٤ مايو الجاري.

ونشر قاسم، بوستر الفيلم عبر حسابه على انستجرام، وعلق : "فيلم سواح هيتعرض في ١٤ مايو على نتفليكس، في الشرق الأوسط وأوروبا الوسطى والشرقية ولوكسمبرج وبلجيكا وهولندا وألمانيا والنمسا وسويسرا".

وأضاف : "مبسوط إن ده الفيلم التاني ليا بعد نجاح ليل خارجي الشهر اللي فات على نتفليكس".

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ويتتبع الفيلم قصة شاب يعشق الموسيقى فيسعى ليصل فنه إلى الجماهير، ولكن يقابله من الناحية الأخرى تحديات، وتدور أحداثه في 4 دول مختلفة، كما أنه ناطق بـ 6 لغات.

يذكر أن، فيلم "ليل خارجي" شارك في بطولته كريم قاسم، منى هلا، شريف دسوقي، وعدد من الفنانين، ومن إخراج أحمد عبدالله السيد.