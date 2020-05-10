كريم فهمي يشارك جمهوره بفيديو يجمعه بزوجته على أنغام أغنية لعمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: شارك الفنان كريم فهمي جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" بفيديو يجمعه بزوجته. ضم الفيديو صورًا تجمعه بزوجته على أنغام أغنية "زي ما انتي" للفنان عمرو دياب، معلقا "إلهامي الوحيد". جدير بالذكر أن كريم فهمي يشارك في السباق الرمضاني بمسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان شريف منير.

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